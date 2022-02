El Gobierno asume que desechó el informe sobre la cooficialidad porque no era "útil" para su política

"Merodeando en torno al informe" sobre el impacto y los efectos de la oficialidad del asturiano, PP y Vox abrieron fuego parlamentario contra el Gobierno usando como munición la "ocultación" del estudio técnico y jurídico que, a su juicio, desmonta el modelo lingüístico "amable" y sin imposiciones que ha asumido el Principado en la negociación política para la reforma fallida del Estatuto de Autonomía. Tuvieron que hacerlo sin las respuestas de la consejera de Cultura, Berta Piñán. El positivo por covid apartó a la titular del departamento que encargó el informe del pleno de control de esta mañana en la Junta y llenó la sesión de apelaciones a la ausente. En su lugar, las titulares de Hacienda y Educación, Ana Cárcaba y Lydia Espina, y el Vicepresidente, Juan Cofiño, reincidieron en el argumentario del Ejecutivo reclamando su derecho a discrepar del contenido del análisis y explicando que se desechó, y que ni siquiera fue analizado en el Consejo de Gobierno, apunta Cofiño, porque se consideró que no era "útil para la política que está impulsando" en este terreno el Principado.

"No hay caso. No sé dónde ve el problema. Es un informe más", remarcó Cofiño, que como en su día el Presidente hizo descansar sobre la consejera ausente la responsabilidad sobre el uso del informe y dejó sin réplica explícita la apelación del diputado y secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que venía de censurar "la postura de ambigüedad permanente" del PSOE y el Gobierno sobre el asturiano y que dejó una petición sobre Piñán. "Si no se lo dio a conocer, supongo que pedirán, por deslealtad, el cese de la Consejera. No puede ser que el Presidente se haya paseado haciendo declaraciones contrarias a un informe jurídico serio y nadie le hubiese advertido de que estaba cometiendo un gravísimo error..."

El Gobierno, el PP y Vox se enfrentaron esta mañana hasta por la denominación del estudio de la discordia, para el Gobierno el "informe Presno (por su autor, el constitucionalista Miguel Presno Linera)"; "informe Piñán" (por la titular de la consejería que lo encargó), para el PP. Para huir de un debate evidentemente incómodo, Cofiño viró hacia la crisis del PP y afeó a Queipo "una confusión de tiempo y lugar". "Hoy tocaba aquí hablar de las cosas que preocupan a este país y a esta comunidad autónoma y aclarar por higiene pública el 'informe Ayuso', las relaciones familiares y cuánto se han llevado con contratos menores o de otra naturaleza el hermano, la madre o los amigos empresarios" de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El concepto de familia que se trasluce, avanzó el vicepresidente del Principado, "se parece mucho a la trama de 'El Padrino'". Aun más allá, dejó para Queipo una advertencia relacionada con la oposición del PP asturiano a la cooficialidad. "Tengan cuidado en el PP con este modo de aproximarse al asunto lingüístico", le dijo. "Soplan vientos gallegos en la política española y ya sabe cuál es la percepción que tiene el señor Feijóo sobre el hecho lingüístico. Acaso tengan que rectificar en breve plazo..."

Cofiño negó haber evaluado el impacto de la oficialidad sobre la función pública asturiana, Cárcaba se escabulló de la repercusión del coste del asturiano en su consejería. "¿Cuál es la utilidad de ese informe para la Consejería de Hacienda?", se preguntó. "Ninguna. Realizaremos un informe de impacto económico de la cooficialidad cuando dispongamos de un modelo sobre el que trabajar, cuando haya una propuesta", reseñó. Hizo lo mismo Espina, que a pregunta de la diputada popular Gloria García negó cuantificado el coste de implantación de la oficialidad en el sistema educativo asturiano. Lo hizo incluso cuando García le presentó, "vamos mentira tras mentira", las páginas del informe que hacen referencia a una estimación de la Consejería de Educación" donde se cifra el impacto económico por encima de los veinte millones de euros. "He preguntado a los directores generales y a la secretaría general técnica y no consta nada. No hemos cuantificado absolutamente nada". Sólo admitió que en la pasada legislatura se analizó "de forma experimental" la enseñanza del asturiano en primaria, con "una memoria económica de esa asignatura en concret0, pero en ningún momento se habló de la oficialidad. No surtió efecto y no se modificó el curriculum".

A lo que sí se refirió una vez más la titular de Educación fue a la situación de los 250 docentes interinos de lengua asturiana, "que no tienen derecho a opositar ni a irse a otra comunidad autónoma con un concurso de traslados. Nos han dicho que no es posible porque necesitamos la oficialidad", subrayó.