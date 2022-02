La ley autonómica del reto demográfico, que el presidente del Principado incluyó hace dos semanas entre los planes de su Gobierno, quedará al cargo de “un equipo multidisciplinar encabezado por el Vicepresidente”, Juan Cofiño. Adrián Barbón insertó el anuncio en la respuesta que dio en la Junta a una pregunta planteada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, y quiso invitar a ver en la noticia una prueba de “la importancia que damos a la elaboración de esa ley”.

La pregunta planteaba literalmente si el Presidente se “resigna a que Asturias baje del millón de habitantes”. La respuesta añade a la resignación la “esperanza” de que después de la más que probable caída por debajo de esa barrera venga una recuperación. Tras enfocar los saldos migratorios positivos y llegar a la conclusión de que “nuestro problema está en la natalidad”, Barbón también anunció para “esta semana” la publicación de las bases de las ayudas directas por nacimiento o adopción que el Ejecutivo incluyó en su presupuesto de este año como paso previo “para que las familias puedan solicitar” las subvenciones. El “cheque bebé” ofrece mil euros a familias con rentas anuales inferiores a 45.000 y “es un paso en la buena dirección”, valoró Pumares, pero la intervención debería ser “más ambiciosa y sostenida en el tiempo”.

El diputado y secretario general de Foro renovó su apuesta por el plan de fomento de la natalidad del que hace bandera su formación y agradeció a Barbón que el líder del equipo redactor de la ley del reto demográfico no sea el comisionado para el reto demográfico, Jaime Izquierdo, al que no se le conoce, dijo, “ni una sola medida para frenar la despoblación”. La crítica no encontró ninguna respuesta en la intervención de Barbón.