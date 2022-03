El Gobierno se obliga a llevar la ley demográfica a la Junta este año

El equipo redactor de la futura ley asturiana de reto demográfico aún no se ha conformado, pero ya tiene mucho que hacer. Mucho trabajo y poco tiempo. El vicepresidente del Principado, recién investido responsable de la configuración del grupo, se autoimpuso ayer la tarea de tener el proyecto legislativo listo para que entre en la Junta y sea debatido “antes de que concluya el año”. Juan Cofiño respondió a la pregunta que le planteó en el parlamento el portavoz de Foro, Adrián Pumares, con la conciencia de que el asunto es “complejo” y el tiempo de la legislatura les pisa los talones. No respondió aún a la cuestión sobre la dotación presupuestaria del proyecto y dejó la de la composición del grupo de trabajo en la pretensión de que sea “lo más plural” posible, con aportaciones “de la Administración y la Universidad” y la sensación de que “el Comisionado para el Reto Demográfico tendrá algo que decir al respecto”. También “esta Junta General, cuando concluya sus trabajos (los de la comisión parlamentaria constituida sobre el particular) añadirá más valor”, subrayó.

“La demografía es un problema, aunque es discutible que sea el primero de los que tiene planteados la región” Juan Cofiño - Vicepresidente del Principado A la petición de información sobre el contenido, el Vicepresidente expuso la pretensión de “recopilar todas las experiencias de derecho comparado en España y Europa” –Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura ya han legislado la salida al desafío demográfico– y anunció una combinación todavía inconcreta de “medidas transversales y otras con impactos directos, que las hay y habrá que agotar todas las posibilidades”. Dada la complejidad del problema y su grado de enquistamiento en las estadísticas demográficas de la región más envejecida de Europa y la de menor natalidad de España ininterrumpidamente desde 1983, invitó también a no esperar de la ley “efectos taumatúrgicos inmediatos. Pero si está bien orientada”, se matizó, “puede ayudar a que en el medio y largo plazo esto tienda a revertir”. “Nos tememos que su ley no sea más que un brindis al sol y un lavado de cara en vísperas de las elecciones autonómicas” Adrián Pumares - Portavoz de Foro La pregunta que el portavoz de Foro hizo a Cofiño en la comisión de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático era la misma que Pumares planteó a Adrián Barbón en el pleno de la Junta del pasado viernes. Quiere saber si el Gobierno se resigna a que Asturias “baje en los próximos años del millón de habitantes” y sitúa la depresión de la población como “el principal problema al que se enfrenta el Principado”, o aquél al que se reconoce mayor capacidad de “poner en riesgo el futuro” de la región. “Es un problema”, admitió sin dudas Cofiño, que sin embargo entiende “discutible” que sea el primero de todos los que tiene sobre la mesa. El diputado y secretario general forista había dejado al pasar algunas dudas sobre la capacidad y el interés del Gobierno para resolverlo. “Conociendo la forma de actuar del PSOE”, dijo, teme que “lo que van a hacer es traer a la cámara una ley que no sea más que un brindis al sol y un lavado de cara en vísperas de las elecciones y que venga a decir que la demografía es un problema complejo que requiere de medidas transversales y que no hay recursos”. Si va a ser así, remató, “casi mejor deberían invertir su tiempo y sus energías en otras cuestiones”. El “cheque bebé”, con sus ayudas directas por nacimiento o adopción a punto de ser puesto en marcha, y el anuncio de la ley “son pasos en la buena dirección”, remató, “pero queda mucho camino por recorrer”. Jaime Izquierdo receta “sosiego” y “un pacto de Estado” en el ataque contra la despoblación Jaime Izquierdo desplegó en el Senado sus tesis sobre la nueva economía que debe rescatar las aldeas después de recetar para el debate demográfico “sosiego”, “pensar de largo”, “no pasar de largo” y, “clarísimamente, un pacto de Estado”. Compareciente ante la Comisión de Despoblación de la Cámara Alta a petición de los senadores de Teruel Existe, el comisionado del Gobierno del Principado para el Reto Demográfico se previno contra la agudización que se le prevé al envejecimiento colectivo en el corto plazo y desembocó en la certeza de que las complejidades del tratamiento requieren “una posición de Estado” que no varíe “en función de quién esté el Gobierno”... “Los ciclos demográficos son muy largos”, advirtió. Cuestionado por la eficacia de la batería de 130 medidas del plan de ataque enunciado desde el Ejecutivo estatal, Izquierdo asumió que la amplitud del despliegue indica que aquí, “como en todas las sociedades avanzadas”, aún “no sabemos cómo resolver el problema de la natalidad. Los japoneses, tampoco”, pero la planificación incide en parte en la mejora de “las comunicaciones y las tecnologías en territorios que no las tienen”, así que “no las descartaría. Tienen su interés y vamos a ver cómo se despliegan”, resaltó. El Comisionado venía de constatar el “descarrilamiento de la historia” en cuanto a la fórmula para “entender los paisajes” y de denostar algunas intervenciones reguladoras sobre el medio rural acordándose de un ganadero de Onís que le dijo aquello que “todo lo que yo sé no se lo puedo enseñar a mi nieto, porque está prohibido”. Izquierdo volvió a retratar la aldea como “especie en peligro de extinción y escenario alternativo donde ensayar una nueva forma de vida atractiva” y desmenuzó su teoría sobre la urgencia de generar “un espacio de respeto, estímulo y oportunidad para las aldeas”. El medio rural abandonado necesita, concretó, “una nueva cultura agroecológica para gestión del territorio y una nueva economía para la aldea que supere las limitaciones de la economía preindustrial y reconduzca las simplificaciones y los excesos de la industrial de concentración y de la burocracia administrativa y legislativa”. Volvió a pedir, en fin, “una agencia española para la aldea”, su “NASA aldeana”. O eso “o no habrá futuro para los más bellos paisajes y agrosistemas de nuestro país”.