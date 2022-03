“El PP ha demostrado su fortaleza al superar esta crisis en un tiempo récord”

Sabe lo que son las fracturas internas en el PP, pero es la primera que tiene que afrontar como presidenta del partido en Asturias. Teresa Mallada (Cabañaquinta, 1973) se vio en la tesitura de exigir decisiones “urgentes” a Pablo Casado, quien precisamente había apostado por ella, hace ahora poco más de tres años, como número uno para las elecciones autonómicas. “Hice lo que me transmitieron los afiliados y los votantes. Hay que mirar hacia adelante y centrarnos en lo importante para nosotros, sacar adelante Asturias”, asegura la líder del primer partido de la oposición en el Principado.

–El PP siempre ha sido un partido de ADN presidencialista. ¿Qué cambió en esos cinco días de febrero para forzar la salida de Casado?

–En general todo el mundo está un poco cansado de seguir hablando de este tema, del que ya hemos comentado todos muchísimas cuestiones. Ahora estamos en una etapa en la que hay una ilusión grande en todos nosotros y toca mirar a lo que nos viene.

–¿Qué pensó cuando escuchó las acusaciones de Teodoro García Egea y del propio Casado contra la que en los últimos tiempos ha sido la principal bandera del PP frente a Pedro Sánchez?

–Sinceramente, casi ya ni me acuerdo. Hemos tenido la fortaleza suficiente como partido para superar esto en un tiempo récord. Todas esas cuestiones ya las veo como de hace muchísimo tiempo. Creo que es importante fijarse en que el PP ha resuelto sus problemas con muchísima rapidez y con eso tenemos que quedarnos. Y si los asturianos nos dan la posibilidad de gobernar, el PP va a resolver los problemas de Asturias con la misma rapidez que lo hemos hecho internamente.

–¿Faltó prudencia y sobró bisoñez para resolver esta crisis interna?

–El PP de Asturias ha sido prudente, es prudente y seguirá siendo prudente. Es una característica que destaqué ante la junta directiva autonómica. Agradecí a todos mis afiliados que hubiéramos sido especialmente prudentes. Creo que es lo que se necesita para superar los problemas en todos los ámbitos de la vida.

–Me refería a si faltó prudencia en la dirección nacional.

–Se dio todo tan rápido que, la verdad, tampoco tengo criterio para juzgar.

–Casado ha manifestado públicamente que no se merecía el trato recibido puertas adentro. ¿Hubiera resultado más conveniente abordar la petición de explicaciones a Díaz Ayuso en los órganos del partido sin airearlos en plaza pública?

–Por supuesto, eso siempre es mucho mejor. Creo que los presidentes autonómicos lo abordamos de una manera muy sensata y esa reunión fue clave para superar la situación.

"Un dirigente político tiene que escuchar a la sociedad en general e internamente a los afiliados de su partido y todos me trasladaron lo mismo: que mantuviéramos prudencia pero también exigencia para resolver la crisis"

–¿Qué le parecieron las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre los contratos de su hermano?

–Ayuso ha dado las correspondientes explicaciones, como ha visto todo el mundo. Y de Ayuso me quedo con que es una presidenta de Madrid que está gestionando su comunidad de manera ejemplar. Ella está centrada en gobernar en Madrid y yo estoy centrada en ver cómo consigo gobernar Asturias.

–La dirección del PP en Asturias optó el primer día que estalló la crisis interna por el silencio. ¿Qué le pareció la postura del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que sí apoyó públicamente a Casado y a Egea?

–En el PP de Asturias vamos todos unidos en la misma línea, por supuesto también en plena sintonía con el alcalde de Oviedo, de mirar al futuro y respaldar al que se acaba de presentar como precandidato al congreso nacional, que es Alberto Núñez Feijóo.

–¿Dónde está la diferencia entre la tibieza y la prudencia?

–Nos llevaría mucho tiempo hablar de eso. Puedo asegurar que nosotros hemos sido prudentes en este proceso, pero también exigentes. Mis primeras declaraciones fueron que el partido tenía que resolver este problema a la mayor brevedad posible. Y eso lo dije en todos los sitios donde tuve que decirlo.

–Usted ha conocido de cerca crisis internas en el PP asturiano. ¿Pasan más factura en las urnas estas fracturas que la acción de los rivales políticos?

–No hay duda de que son cuestiones que nos afectan negativamente, pero prefiero poner en valor la rapidez con la que hemos superado esta situación en el partido, de una manera ejemplar.

–¿Al final saldrá algo positivo de esta catarsis?

–Sí, ya ha salido algo positivo que es el hecho de que Alberto Núñez Feijóo diera un paso al frente y tomara la decisión de presentarse a este congreso. Tengo clarísimo que el liderazgo de Feijóo nos ayudará a ganar las elecciones en Asturias.

–El nombre de Feijóo ya sonó hace tres años, tras la dimisión de Rajoy. ¿Su candidatura pone fin a la travesía del desierto del PP?

–Yo no lo llamaría travesía del desierto. Las personas pueden decidir el momento en el que ven conveniente dar un paso como este, que no es sencillo. Ha decidido que es el momento ahora y yo estoy encantada.

–¿Esta crisis ha compactado más al PP ante el consenso que genera la figura de Feijóo? ¿Ha unido también más al PP de Asturias?

–No tengo la más mínima duda. Comenté a los miembros de la junta directiva que me sentí absolutamente respaldada por todos los afiliados. He hablado, si no con todos, con muchísimos de ellos y hasta no tener la opinión mayoritaria no trasladé nada públicamente porque me debo a los afiliados. Un dirigente político tiene que escuchar a la sociedad en general e internamente a los afiliados de su partido y todos me trasladaron lo mismo: que mantuviéramos prudencia pero también exigencia para resolver la crisis. Me vi con un partido muy fuerte detrás y estoy muy orgullosa de como solventamos esta situación aquí en Asturias.

–¿Pulsó malestar en la militancia?

-El PP es un partido que en seguida supera las dificultades. Lo hemos visto, por desgracia, a lo largo de nuestra historia. Y esta vez fue una sorpresa para todos, pero enseguida miramos al futuro.

–Feijóo ya se ha mostrado abierto a pactos de Estado con el PSOE. ¿Se abre una nuevo tiempo en las posición del PP?

–Yo no lo abordaría así de manera general porque cada pacto, acuerdo o tema llevará consigo una forma de actuar. Si Alberto Núñez Feijóo es el presidente del PP, como apostamos muchos, sabrá actuar en cada momento con la respuesta precisa.

“La cooficialidad es el fracaso estrella del Gobierno de Barbón”

–¿Va a notarse ese nuevo libro de estilo en Asturias?

–Ante cada tema adoptamos el criterio más oportuno. Nadie puede poner en tela de juicio nuestra labor de control al Gobierno, que se hace de manera rigurosa. Si no nos gusta la gestión del Gobierno de Asturias, se lo decimos, como es la responsabilidad del principal partido de la oposición.

–Antes de estallar la crisis interna, todos los focos apuntaban a Castilla y León. ¿Debe pactar allí el PP un gobierno con Vox?

–Alfonso Fernández Mañueco tiene autonomía más que suficiente, conocimiento y acierto, y sé que va a tomar la mejor decisión para Castilla y León. No me corresponde a mí opinar sobre qué debe hacer Alfonso y nadie va a poner en duda lo que él decida.

–¿Usted qué haría en Asturias si se diera un escenario similar?

–Es demasiado prematuro. Me quedo con lo que dice estos días Alberto Núñez Feijóo: en cada momento hay que tomar las decisiones oportunas.

–Ante el nuevo escenario del congreso extraordinario nacional, ¿maneja una previsión de cuándo será el congreso autonómico que está pendiente?

–Ahora estamos con un presidente en fase de interinidad y no corresponde. Ahora tenemos que centrarnos en lo realmente importante, que se celebre el congreso nacional.

–¿Tuvo algo que ver la resistencia de la anterior dirección a adelantar el congreso de Madrid, como pedía Ayuso, con el calendario de Asturias?

–Ese tema nunca lo he hablado con el presidente Casado. Teníamos unos meses establecidos por la junta directiva nacional y ese calendario se iba a cumplir: debía celebrarse antes de julio, la fecha prevista inicialmente para el congreso nacional. Ahora todo queda pendiente del congreso nacional.

–¿Sigue con la idea de presentarse?

–Sí, el PP está fortalecido con muchísimas incorporaciones de personas que se nos habían ido a otras formaciones políticas. Los cargos del partido están haciendo una función muy óptima, el grupo parlamentario está funcionando de manera muy eficaz y me corresponde dar ese paso.

–¿Cree que habrá candidatura alternativa?

–Los estatutos del partido permiten que cualquier afiliado pueda presentarse pero se verá cuando tengamos convocado el congreso.

"Asturias cuenta con recursos, pero necesita un Gobierno que los aproveche, y ahora no lo tiene"

–Dentro de un año ya será tiempo de precampaña en Asturias. ¿Cómo afronta este tramo final de legislatura?

–Con una línea muy clara: cambiar el rumbo de Asturias. En estos tres años se ha demostrado que este gobierno no sabe solucionar los problemas de Asturias. Tenemos a Adrián Barbón centrado en cualquier cosa, menos en gobernar. Asturias necesita una alternativa aglutinando el voto de todo aquel que quiera cambiar y mejorar Asturias en torno al principal partido de la oposición, el PP.

–¿Por dónde va esa mejora?

–Antes con la pandemia y, ahora, con esta guerra en marcha por decisión de un asesino que pretende machacar a Ucrania, el Gobierno central y el de Asturias no tienen ninguna sensibilidad para ayudar a sectores que lo vienen pasando mal hace mucho tiempo. En esta coyuntura, el Gobierno de España es de los pocos europeos que piensa que la única solución es subir los impuestos, lo que nos llevaría a un fracaso económico mayor.

–¿Qué se le viene a la cabeza cuando ve las imágenes de la invasión de Ucrania?

–Es una impotencia tremenda. El lunes estuve con el colectivo de ucranianos de Asturias y no te entra en la cabeza que esto pueda estar sucediendo por un gobierno que solo piensa en incrementar su poder a costa de lo que sea.

–¿Qué le parece la respuesta de España?

–El Gobierno de España debe ser más contundente para aplicar medidas que pongan fin a esta barbarie. Hace falta un plan de ayuda humanitaria más potente. El Gobierno no puede dudar, siendo de los pocos de Europa que se quedaba sin mandar armas a Ucrania, porque genera mucha inseguridad.

–¿Está el PP más cerca de Pedro Sánchez, tras su rectificación, y de Josep Borrell que de la ministra Ione Belarra?

–Es un hecho objetivo. Es una vergüenza que el Gobierno tenga en sus filas a personas que le contradicen permanentemente. Por eso me hace gracia cuando los socialistas y Barbón en Asturias pretenden dar lecciones al PP de con quién tenemos o no que pactar cuando ellos gobiernan con ministros que opinan de manera absolutamente diferente, lo hacen público y encima el Gobierno se calla. No es propio de un gobierno serio.

"Me hace gracia que el PSOE quiera darnos lecciones de con quién pactar y calle con Podemos"

–El PP siempre ha sido crítico con la descarbonización exprés. ¿Hay margen para frenarla?

–La ceguera del Gobierno central y del de Asturias es ahora más evidente. Cuando me tocó presidir Hunosa dije hasta la saciedad que era una locura prescindir del carbón cuando es de los pocos combustibles almacenables, sobre todo si se compara con la mayor parte de las energías renovables. Los gobiernos de España y Asturias no han buscado alternativas a la descarbonización.

–¿Convendría un plan de choque para que la industria asturiana no salga perjudicada con el encarecimiento de la energía?

–No se hizo nada para facilitar la transformación de las térmicas como se hizo en otros países con centrales de biomasa. Galicia tiene una central de biomasa que se pone a funcionar ahora. Aquí ni siquiera se ha hecho un plan forestal, no se ha apostado por las renovables, ni se hizo un esfuerzo para compensar al sector del transporte y se han desaprovechado infraestructuras logísticas como la Zalia o El Musel. Asturias tiene recursos pero necesita un gobierno que los aproveche, hoy no lo tiene.

–Ante este cúmulo de fenómenos globales con impacto en Asturias, ¿qué relevancia da el PP al debate sobre la oficialidad del asturiano?

–Barbón hace de todo, hasta estar pendiente de lo que sucede en otros partidos, en vez de gobernar. Y la oficialidad es un ejemplo claro. Barbón nos ha embarcado en un conflicto improcedente que ha derivado en que no va a haber oficialidad por tres razones: no hay demanda social, el PP ha hecho eficazmente su trabajo controlando al gobierno y Barbón engañó a todos, incluso a sus socios.

–¿La fallida reforma del Estatuto de Autonomía, cooficialidad incluida, es el mayor fracaso del Gobierno en esta legislatura?

–Si tenemos en cuenta que era un asunto estrella en el Gobierno de Barbón, obviamente será un fracaso estrella porque quisieron darle una importancia superior a la que dan a otras cuestiones. El Ejecutivo socialista debe estar preocupado por ser incapaz de sacar adelante un asunto que para ellos era vital en su acción de gobierno.

–¿El debate de la cooficialidad va ser plebiscitario en las próximas elecciones autonómicas?

–Si yo fuera Barbón, tras este fiasco no pondría esta cuestión sobre la mesa. Pero estamos acostumbrados a verle sacar asuntos con la intención de tapar la ineficacia de su gobierno, así que no lo descarto.

–¿Oponerse a la oficialidad es estar en contra del asturiano?

–Eso es lo que pretende vender el Gobierno socialista pero el PP no va a tolerar lecciones de asturianía a ningún partido cuando fuimos el único que aprobó una ley que promociona el uso y desarrollo del asturiano. Con esto lo digo todo.