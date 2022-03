La Junta General del Principado no se pone de acuerdo ni para condenar la invasión de Ucrania

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el parlamento asturiano, Sergio García, ha denunciado que la declaración institucional de la Junta General contra la invasión de Ucrania que proponía su partido no será posible por culpa de los partidos "extremistas y radicales". Ante esta situación, Cs llevará una proposición no de ley para su votación en el pleno de mañana. Tampoco han prosperado otra dos propuestas de declaración institucional, una sobre el 8-M y otro sobre la indisoluble unidad de la nación española. La aprobación de una declaración institucional requiere la unanimidad de todos los partidos con representación en el parlamento.

"Se me cae la cara de vergüenza porque no somos capaces de sacar ninguna declaración. Es vergonzoso que en lo que va de legislatura no se haya podido sacar adelante ninguna", ha valorado el diputado del grupo naranja. "Los extremismos y los radicalismos han entrado en la política y parece que hay que convivir con ellos y traen estas consecuencias", ha declarado Sergio García, quien ha negado que Ciudadanos buscase protagonismo contra esta iniciativa. ""Desistimos de buscar ese consenso visto el pasotismo de algunos grupos, que lo que buscan es enmascarar su posición respecto a esta cuestión. Nosotros no vamos a contribuir a enmascarar a gente que no está del lado del oprimido sino del opresor", plantea el portavoz adjunto del grupo de Ciudadanos en la Junta General del Principado. Su partido, ante el fracaso de la declaración institucional, sigue adelante con la una proposición no de ley contra la invasión de Ucrania, ya que le parece obligado que haya un pronunciamiento político al respecto.