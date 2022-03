Asturias realiza "una primera oferta de 549 plazas de acogida a ucranianos, según anuncia Barbón en la Junta General

El Principado realizó ayer al Gobierno central "una primera oferta" de 549 plazas para acoger a refugiados ucranianos, según acaba de anunciar el presidente autonómico, Adrián Barbón, en su respuesta a una pregunta de la portavoz del PP en la Junta, Teresa Mallada. La líder popular ha pedido al Ejecutivo asturiano que tome ejemplo de la sociedad con las iniciativas de apoyo como las de Expoacción. La consejería de Presidencia había afirmado ayer mismo que "de momento" no manejaba una previsión de las plazas que podía ofrecer para acoger a las familias obligadas a abandonar sus casas en Ucrania por la invasión rusa.

"Ya hemos ofrecido ayer 549 plazas y sigue abierto el procedimiento porque se están sumando muchos ayuntamientos y creo que al final la oferta que hagamos al Ministerio de Migraciones será bastante mayor", ha respondido Barbón en el pleno de la Junta General de esta mañana. La presidenta de los populares asturianos, Teresa Mallada, pidió al Ejecutivo regional que actúe de "manera más contundente porque aquí ya hay cientos de personas que trabajan a destajo". La portavoz popular instó al al Principado a agilizar las gestiones en materia de transporte o escolarización de los niños que vengan de Ucrania en las próximas semanas, al tiempo que afeó "el caldo gordo a Putin" que hacen los socios del Gobierno central, en alusión a Podemos. "Putin es un asesino criminal de guerra", sostuvo Mallada quien pidió a Barbón que se deje de discusiones bizantinas, sobre si el presidente de Rusia es o no comunista. La dirigente del PP emplazó al Gobierno asturiano a mover ficha sobre la regasificadora de El Musel para favorecer el abaratamiento de la energía, cuyo coste ya golpea a la industria asturiana, más aún tras el estallido del conflicto en la Europa del Este. Un portavoz de la presidencia del Principado detalló posteriormente que 530 de las plazas ofrecidas al Ministerio de Migraciones corresponden a las aportadas por los ayuntamientos asturianos en albergues y pisos mientras que 19 han sido puestos a disposición por otras dos organizaciones, que no precisó. En esta relación están incluidas las instalaciones del Colegio San José, de las dominicas de Sotrondio. Los recursos de ACCEM y de Cruz Roja van por otra vía, añadieron las mismas fuentes.

El presidente del Principado defendió la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la invasión de Ucrania. "El Gobierno de España está donde debe estar y haciendo lo que debe hacer", declaró Barbón, quien afirmó que el Principado se está implicando a fondo en el apoyo a los damnificados de la guerra en Ucrania, tras recordar las gestiones que, por ejemplo, realizó personalmente para ayudar "a la congregación en la que estudié".

La invasión rusa y los efectos en la economía asturiana y en las microeconomías familiares han acaparado buena parte de los turnos de preguntas al Presidente en la Junta, después de que los siete grupos del parlamento autonómico fueran incapaces de ponerse de acuerdo en la redacción de una declaración institucional de condena a la invasión de Ucrania por la Rusia de Putin. "Vienen tiempos muy difíciles y y hay que hablar claro a los ciudadanos, como ya hice en la pandemia, no se les puede engañar", ha manifestado Barbón que puso la subida del precio de la luz y los combustibles como ejemplos de la repercusión que el conflicto del este de Europa ya tiene sobre la economía asturiana en las respuestas a Adrián Pumares (Foro, a Ángela Vallina (IU) y a Susana Fernández. Hasta tres veces ha insistido el presidente del Principado en las dificultades que se avecinan para la vida de las personas "más vulnerables del país y de Asturias" por la guerra declarada por Rusia.

La líder del primer partido de la oposición, Teresa Mallada, reprochó al PSOE que comparta el Gobierno central con partidos "que comprenden y hacen el caldo gordo a Putin", a la vez que lamentó el dolor de "ver a nuestro país siempre rezagado" ante cuestiones como el envío de armas a Ucrania para, más adelante, subrayar que "las mujeres solo están muriendo en un bando". Mallada afeó igualmente las manifestaciones "contra la OTAN y la guerra" apoyadas por los socios de gobierno de los socialistas. "Yo también estoy contra la guerra. Supongo que la habrá traicionado el subconsciente", replicó Barbón a la portavoz popular, quien dejó claro "el cierre de filas" con la gestión de Pedro Sánchez tras incidir "en que los ministros tendrán la opinión que quieran, pero quien dirige la acción de Gobierno, porque así lo dice la Constitución, es el Presidente". La portavoz de IU, Ángela Vallina, aprovechó su "cara a cara" con Barbón, para condenar a Putin y a Rusia porque la responsabilidad "es de quien invade un pueblo que solo quiere vivir en paz". Pero también cargó "contra esta mediocridad que dirige Europa" ya que, a juicio de la exeurodiputada, la Unión Europea "debe negociar la paz y no jalear la guerra".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, puso sobre el hemiciclo el impacto que ya está teniendo la invasión de Ucrania para la industria asturiana y para el coste de la energía, que repercute asimismo sobre las familias y sobre el resto de actividades. "Deberían pedir perdón por el cierre de las térmicas", reprochó el diputado forista, quien emplazó al Gobierno "a no mirar para otro lado" y a poner en marcha las ayudas necesarias "para no dejar a nadie atrás", un planteamiento que hizo extensivo al Ejecutivo autonómico. "Es cierto que no es un problema exclusivo del Principado, pero la economía de Asturias es más frágil y hay que tomar medidas". Además de admitir la gravedad de la situación, Barbón quiso precisar que "las térmicas cerraron porque las empresas no quisieron hacer las inversiones que requería la adaptación a a las exigencias de las directivas europeas".