Barbón: "Hay que decir claramente a los asturianos que vienen tiempos duros y difíciles"

El presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha alertado de “tiempos duros y difíciles” por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Barbón ha señalado en el parlamento que no se puede mentir a los asturianos y se debe dejar claro que se acerca una compleja situación. Ese ha sido un argumento que ha repetido a preguntas del Partido Popular e Izquierda Unida. En una respuesta parlamentaria a Foro Asturias, el presidente también ha defendido el presupuesto como la principal herramienta para afrontar la situación.

“Se avecinan meses difíciles”, ha repetido para indicar que los gobiernos, también el asturiano, deberán tener "una visión muy social para atender y apoyar a los colectivos más vulnerables y a las empresas para que puedan salir adelante", en un contexto de fuerte inflación y precios récord de la energía.

En respuesta Teresa Mallada, portavoz y presidenta del PP, Barbón ha abogado por “decir la verdad a los asturianos” y transmitirles que es preciso dar “estabilidad, rigor y unidad en la Cámara, y no hacer política barata” en un momento en que no se puede ocultar que la guerra va a tener consecuencias económicas para los bolsillos de todos los europeos.

"Vienen meses difíciles y quien lo oculte está mintiendo", ha reiterado luego a la portavoz de IU, Ángela Vallina. "Esta guerra en el corazón de Europa nos está afectando, y mucho", ha añadido para resltar que en estos momentos las consecuencias económicas "son todavía impredecibles".

Con todo, destacó que el impacto va a ser “claro”, como se está viendo ya en el recibo de la luz y los precios del combustible y que será “la clase trabajadora” la que más lo sufra.

Sobre las posibles soluciones para contener los precios de la energía, Barbón ha insistido en la necesidad de modificar el sistema marginalista de fijación de precios para evitar que el gas marque el precio de otras energías más baratas, como la eólica o la solar, o actuar para que el gas salga de ese sistema.

También ha planteado frenar la especulación creciente en los derechos de emisiones de dióxido de carbono, que también encarece la energía, y hacer que la UE de una respuesta comunitaria y conjunta al precio del combustible, tras descartar que el encarecimiento esté relacionado con el cierre de las térmicas porque en Alemania el carbón, junto al gas, tiene una fuerte presencia, y los precios incluso superan los de España.

Previamente, Mallada había señalado que es el momento de replantearse el cierre de las térmicas, porque la guerra en Ucrania y los precios energéticos disparatados muestran que la descarbonización exprés llevada a cabo por los socialistas fue un error. Si se reconsidera el cierre de las térmicas y se reconduce la "errada política energética" española, contará con el apoyo del PP, ha señalado la presidenta de los populares asturianos, para quien la guerra en Ucrania "hace que haya que librar otra guerra energética en Europa".

La portavoz de IU ha advertido de que el Gobierno asturiano va a tener que aumentar el apoyo social y económico a los más desfavorecidos porque si la primera víctima va a ser el pueblo ucraniano, la segunda lo serán los trabajadores europeos. Vallina ha asegurado que las decisiones de la Unión Europea ante este conflicto "no pueden ser más desacertadas, sobre todo la de enviar armas y no política," y ha incidido en que no se necesitaba una Europa que jalee una guerra en la que Ucrania pone las víctimas civiles.