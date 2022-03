Podemos, IU y Vox se abstienen en la condena de Asturias a la invasión rusa

No fue posible la declaración institucional de condena de la invasión rusa por parte de la Junta General pero el parlamento asturiano sí mostró ayer su solidaridad con el pueblo ucraniano y su repulsa al ataque del ejército ruso a un país soberano, al aprobar una iniciativa de Ciudadanos, que salió adelante pese a la abstención de Podemos, IU y Vox.

El partido naranja temía que la declaración institucional no prosperara, de ahí que presentara a debate una proposición no de ley que contó con los votos a favor de los diputados del PSOE, el PP y Foro, además de los cinco de Ciudadanos. En total 36 votos afirmativos frente a las ocho abstenciones que sumaron Podemos, IU y Vox.

El diputado proponente, Sergio García, reconoció su “vergüenza” de que el conjunto de la Cámara no hubiera sido capaz de dar voz a las demandas de la sociedad asturiana contra el conflicto. Lidia Fernández afirmó que los socialistas están “en el lado de Ucrania” mientras que Pablo Álvarez-Pire (PP) atribuyó la imposibilidad de sacar adelante la declaración institucional de condena, que exigía la unanimidad todos los partidos, en que “los extremos no son capaces de ponerse de acuerdo”. Adrián Pumares, de Foro, manifestó, con rotundidad y que “aquí la equidistancia no cabe”. Rafael Palacios (Podemos) quiso que constara en acta “la condena sin paliativos” de su grupo pero se desmarcó de la iniciativa de Cs porque los naranjas no admitieron las enmiendas de IU y Foro. La portavoz de IU, Ángela Vallina, cuestionó con dureza la respuesta de la UE. “No me imagino a Adenauer, a Margareth Thatcher o De Gaulle alentando a la guerra”, afirmó la exeurodiputada, que en el turno de preguntas al Presidente no vaciló en cargar “contra la mediocridad que dirige Europa” y reprochó su silencio con otros conflictos. Ignacio Blanco (Vox) alertó de que podría darse una situación similar en la frontera con Marruecos.