“En el Gobierno hay que aceptar contradicciones; me chirría más Ione Belarra que Yolanda Díaz”

Ovidio Zapico pide espacio para rechazar a la vez la guerra y el envío de armas a Ucrania, pero también para oponerse a la estampida tronante y furibunda de las ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero, cuya posición sobre las armas coincide con la suya, pero circula en dirección contraria a la del Gobierno del que forman parte y a la de la vicepresidenta Yolanda Díaz. El coordinador general de IU en Asturias puede estar con Belarra y Montero en el fondo de la posición antibelicista, pero se desmarca mucho de las formas. Debería haber habido pausa, sosiego y consenso en el territorio político a la izquierda del PSOE, dice, y “protección” para la vicepresidenta, alineada con la postura oficial del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Aquí se ha vuelto de pronto todo muy complejo, pero a los ojos de Zapico y de IU Díaz no ha perdido ninguna de sus opciones como futura líder del lugar de confluencia en el que la izquierda aspira a “superar” la pantalla de Unidas Podemos.

–Esta guerra ha atacado con saña las posiciones de la izquierda española. ¿Qué ha pasado?

–Antes de nada, la izquierda tiene que condenar con rotundidad la invasión y la guerra como instrumento de salida de un conflicto. Ahora bien, lo que ha pasado después demuestra la incapacidad que hay en España para expresar un pensamiento crítico en este asunto, y también hay que exigir ese espacio de pensamiento. Repudiar esta invasión, pero incorporar también otros análisis. IU debe seguir siendo exigente con la paz y decir alto y claro que somos una fuerza pacifista. Que rechazamos la guerra, pero también el envío de armas a Ucrania, y que se debería haber actuado más en la vía diplomática para evitar la confrontación. Las guerras siempre las pagan los pueblos y responden a intereses ajenos a la mayoría de la población.

–Pero el conflicto ha llegado a un punto en el que la única alternativa a las armas y al apoyo al pueblo ucraniano es la rendición. ¿Les están invitando a rendirse?

–Hay que preguntarse si Ucrania puede ganar la guerra. Nosotros entendemos que no hay más salida que una paz negociada. Los mandamases de la UE no tuvieron ningún remilgo para rendirse ante los talibanes en Afganistán.

–La única negociación que admite el enemigo de Ucrania es bombas o rendición. Hay que elegir entre resistir o claudicar.

–Nosotros creemos que si la UE hubiese ejercido su papel de una forma independiente a los intereses de Estados Unidos se podría haber afrontado este conflicto de otra manera. Podría haber sido más exigente y haber puesto límites a la agresividad imperialista de Rusia. Esto, desgraciadamente, no ha pasado, y yo vuelvo a lo mismo. ¿Rendición de Ucrania? Paz negociada. Todo lo que sea prolongar la guerra va a ser prolongar la agonía del pueblo ucraniano y los efectos económicos que sufrimos en el resto de Europa.

–Eso es rendirse, dejar pasar a Putin.

–Hay que apurar la via diplomática. Hay que responder con sinceridad a la pregunta de si Ucrania puede ganar la guerra. Si la respuesta es no, hay que ver cómo pactar esa salida y una rendición que evite más derramamiento innecesario de sangre. A partir de ahí, en la UE tendremos que ver cómo somos más independientes de los intereses de Estados Unidos y cómo hablamos con Rusia de otra manera, poniendo límites a su ambición imperialista.

–O sea, que sí.

–Lo más sensato es responder a esa pregunta sobre las posibilidades de Ucrania. Si contestamos que no, habrá que ir pensando en el siguiente escenario, en buscar la paz y la estabilidad de Europa. Y si para ello Ucrania tiene que rendirse, vale más hacerlo hoy que dentro de un mes, con más miseria y destrucción. Insisto en la paz negociada.

–La vicepresidenta Yolanda Díaz, aspirante al liderazgo del espacio a la izquierda del PSOE, va en dirección contraria. ¿Qué lectura política tiene eso?

–Nosotros estamos completamente en la dimensión de IU federal, que ha emitido una resolución condenando la guerra, pero renunciando también al envío de armas.

–Es la Vicepresidenta la que se desmarca, entonces.

–En el seno del Gobierno, lo que no se debe hacer es lo que hizo Ione Belarra (secretaria general de Podemos), salir de esa manera sin consultar al conjunto del espacio político de Unidas Podemos. Estar en un gobierno significa aceptar contradicciones y en ocasiones exige pactar las desavenencias. El papel del coordinador federal de IU, Alberto Garzón, fue correcto y tampoco me parece mal el de la Vicepresidenta. Si algo me chirría es la salida de Belarra. De hecho, ellos mismos tuvieron que replegar posiciones. No pasa nada por ser firmes al condenar la invasión y renunciar a las armas y a la vez tener que seguir trabajando en el día a día del Gobierno.

–Dicrepaba abiertamente en una política de Estado. ¿Tendría que haber dimitido?

–Debería haber enfriado, no haber reaccionado en caliente y, sobre todo, haber hablado de todo esto en el marco del espacio de Unidas Podemos en el Gobierno, consultar al resto de ministros. Hay que ser más serios, sopesar lo que se dice, consensuar.

–¿No están de acuerdo con Yolanda Díaz, pero ven su actitud más coherente?

–Yo creo que su posición viene forzada por la salida fulgurante de Belarra. Antes, cuando había una contradicción en el espacio político de Unidas Podemos, se protegía al Vicepresidente, a Pablo Iglesias. Ahora, con esa salida desmedida, no tuvo en cuenta la protección a la Vicepresidenta, y eso ha generado debilidad. Fruto del calentón, no administraron bien los tiempos.

–¿Deberían haberse callado?

–En aquel momento. Deberían haber reunido al grupo de coordinación de ministros y secretarios de Estado y haber hablado de la posición de UP. Faltó análisis, pausa.

–¿Puede esta discrepancia llegar a romper el gobierno de coalición? ¿Y el espacio a la izquierda del PSOE?

–No va a haber ruptura en el gobierno. Eso ha quedado suficientemente acreditado por la rapidez con la que Podemos intentó enfriar el tirón que había dado Belarra. Ese enfriamiento sirve también para el espacio de UP. Pero hay una cosa clara. Unidas Podemos es un espacio político a superar. Ya nadie discute eso, y es necesario que esa superación se materialice pronto, y que lo que surja de ahí se inserte en la cultura política tradicional de la izquierda, que es la de IU y la de Yolanda Díaz.

–Hay quien ha puesto en duda que Díaz pueda llegar a encabezar una candidatura conjunta de la izquierda.

–En IU federal y en IU de Asturias, no hay ninguna otra persona en la cabeza de ningún dirigente que no sea Yolanda Díaz.

–La crisis ya está otra vez aquí, parando fábricas y subiendo precios. ¿Sus soluciones?

–Hay dos modelos para salir de las crisis, el de 2008 y el de 2020, un modelo social que no deja a nadie atrás y uno neoliberal que ahonda en las diferencias entre las clases sociales y sólo se preocupa de los privilegios de las más pudientes. Evidentemente, el social es el mejor, y hay que transitar hacia unas medidas que permitan frenar la escalada de precios y proteger a la industria y a los trabajadores. Ya hay especulación, y debemos frenarla. Pongo un ejemplo: una gasolinera que ha llenado sus depósitos antes de la guerra, a un precio concreto, y que con el paso de los días ha ido sin embargo incrementando la tarifa...

–¿Está haciendo suficiente el Gobierno de España para atajar los precios de la energía? La industria francesa paga la mitad por la electricidad.

–Los precios son una asignatura pendiente que ahora se agudiza. Hay que dar una respuesta fulgurante e inmediata. Al Gobierno le podemos pedir que acelere la búsqueda de mecanismos que permitan una tarifa justa tanto para las empresas como para los ciudadanos.

–¿Estamos pagando la velocidad con la que planteamos la transición energética?

–Siempre hemos dicho que la transición energética no estaba siendo justa, ni pactada, ni pausada. Fuimos alumnos muy aventajados de un modelo que nos generó desequilibrios, uno de esos territorios perdedores a los que aludía la ministra Teresa Ribera. Lo fueron nuestra industria, nuestros trabajadores y nuestras comarcas, y todo eso influye en la situación de hoy.