Cofiño reclama una “reflexión” a la Junta General sobre el colapso legislativo

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, propuso ayer “una reflexión a la Cámara” sobre el colapso legislativo que suele producirse en la segunda parte de las legislaturas autonómicas. El “número dos” del Gobierno regional trasladó este mensaje después de que el coordinador de IU y diputado autonómico, Ovidio Zapico, plantease la necesidad de acordar un calendario que permita fijar prioridades sobre las leyes a aprobar antes que acabe el actual mandato, en la primavera de 2023: el Ejecutivo tiene pendientes de aprobación unas 25 leyes.

“El problema de procedimientos, de plazos y tiempos es un asunto que me desborda, pero debíamos hacer una reflexión todos. Los procedimientos de elaboración de las normas son largos y complejos por participativos y garantistas. Lo que está ocurriendo es que los proyectos de le relevantes, de mucha gestión interna, terminan llegando con la legislatura bastante avanzada, superado el ecuador. Y esto constriñe”, admitió Cofiño, quien cree que “hay que revisar procedimientos y cuestiones que afectan a la Cámara”. Cofiño defendió la presencia de la declaración responsable ambiental en la futura ley de Calidad Ambiental, una figura de la que receló IU. “Va a estar en la ley, no vamos a renunciar a esa figura porque si no, no sería mi proyecto”, afirmó el vicepresidente que aseguró que permitirá agiliza 500 permisos anuales, que actualmente requerían una larga tramitación por un reglamento de 1961.