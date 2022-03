Cuesta (Cs), a Barbón: “Ser asturiano no es envolverse en la bandera, sino resolver problemas”

El coordinador autonómico de Ciudadanos, Nacho Cuesta, lanzó ayer un mensaje al presidente del Principado, Adrián Barbón: “Ser asturiano no es envolverse en la bandera de Asturias, es tomar medidas que solucionen la crisis energética, la inflación, los problemas de suministros que sufren los asturianos y él no lo está haciendo”. Cuesta presidió en Gijón la reunión de la Junta Directiva de la formación naranja y anunció que el partido celebrará el próximo 31 de marzo un encuentro regional de afiliados.

En opinión de Cuesta, el jefe del Ejecutivo asturiano está “echando balones fuera”, en lugar de asumir su parte de responsabilidad en la situación que está viviendo el país. Se refirió al hecho de que Barbón proponga limitar las rebajas fiscales a “los sectores más afectados”. “O el presidente vive en una burbuja o no quiere aceptar que esta situación está afectando no solo a sectores, si no a los autónomos y pequeñas empresas, a las familias”, señaló Cuesta. Para el coordinador autonómico de Cs, es necesario hacer ajustes en la carga impositiva sobre los carburantes y la energía para aliviar a la sociedad asturiana.

Cuesta se refirió al “giro hacia el “asturianismo que tras su último congreso parece estar dando el PSOE”, y advirtió de que lo que menos necesita esta comunidad son “recetas caducadas” y que es necesario avanzar hacia un modelo de región que se mire menos el ombligo y busque “horizontes de prosperidad y crecimiento”.

Finalmente, Cuesta anunció que el próximo día 31 de marzo se celebrará un encuentro regional de afiliados en el Palacio de Congresos del Calatrava, en Oviedo, para “continuar con la senda de escucha a la afiliación que el partido lleva a cabo de forma permanente, de la mano de las agrupaciones en los concejos asturianos”.