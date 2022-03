El portavoz de Podemos en la Junta General, Rafa Palacios, confesó ayer que, contra lo que pueda parecer, es muy tímido. Por eso, pese a que subirse a la tribuna del parlamento ya es para él cotidiano, participar en un vídeo musical, rapear su propia letra y hacerlo junto a su amigo Maxtr3s (Maxi Suárez Alonso, músico del género reconocido en Asturias) supuso un ejercicio contra el pudor. “Tenía mucho respeto y vergüenza y no quería parecer un rapero de palo; no quería parecer un impostor”, confesó Palacios ayer en la presentación en el Club Prensa Asturiana del videoclip del tema “Donde yo nací”. “No haces el ridículo, tranquilo”, le tranquilizó el músico.

“Donde yo nací” surgió de una conversación de amigos, del reto de componer a medias unas rimas a las que Maxtr3s puso la música. Ambos decidieron contar en esa letra su propia historia personal. Por parte del músico, su vida en un barrio de Gijón: “Sale mi colegio, los sitios donde me crie”. Rafa Palacios optó por narrar su memoria de una familia del valle del Samuño marcada por la mina, la militancia y la represión. “En 1936 mi abuelo Rafael quedó enterrado por una explosión de grisú; a mi tío Luis, militante anarquista, lo desaparecieron con 20 años, suponemos que fusilado en A Guarda”, explicó Palacios.

Esa memoria se convierte en “lo que nos construye”, de ahí que el político y el músico se aliasen en una canción con carga social y reivindicativa. De fondo, la crisis y la falta de oportunidades, pero también el orgullo por la identidad.

“Me preocupa esa sensación de derrota, ese ‘ye lo que hay’ que escuché toda mi vida, ese estar abocados a la desaparición. Esto está muy jodido, pero queremos pelear”, señaló Palacios. “En la Cuenca viví de pequeño, pero luego me mudé a Gijón y viví los mismos problemas, quizá no tan concentrados”, señala Maxtr3s.

De ahí que la presentación del videoclip también fuese una reivindicación de “una Asturias que está sufriendo mucho, atrapada en eso viejo que no acaba de morir y lo nuevo que no termina de nacer”, dijo Palacios. Y la sensación de agónica decadencia del fin de la minería es algo que ya se extiende al conjunto de Asturias. “En 1982, siendo un chaval, iba con una pancarta que decía: ‘Por la reindustrialización de las Cuencas”; hace poco, con 53 años, en otra protesta iba con la misma pancarta”, reconoció Palacios. Ahora, a sus 58 años, admite que en la barriada en la que vive, en el valle de Samuño, aún le llaman “el guaje”. “El envejecimiento y la despoblación no es un problema solo del medio rural o las alas”, aseguró.

De ahí que al portavoz de Podemos y estrenado rapero le “duela especialmente la traición”, la de que “quienes pudieron hacer cosas para salvar a les Cuenques no lo hicieran”. Una traición, dijo, que ahora se ve en “la vergonzosa decisión del presidente del Gobierno respecto al pueblo saharaui; o al ver repetirse las guerras y contemplar cómo otras se olvidan. Ya no sabemos qué fue de las mujeres de Afganistán o de los muertos de Siria”, indicó Palacios, quien reivindicó “la memoria, no solo para saber quiénes somos, sino también para que no nos mientan y no nos traicionen”.

Palacios y Maxtr3s tienen previsto presentar en un concierto el tema “Donde yo nací”, forzando aún más al diputado a vencer el miedo escénico. “Tranquilo, una cosa pequeña, con 80 personas”, le dijo el músico con una sonrisa. Ambos adelantaron que habrá un nuevo tema, que llevará por título “Canción de amor”.

Una última cosa: ¿Cómo reaccionaron los raperos al ver la actuación del diputado? “Chocó al principio, pero les moló, parece que lo lleva haciendo toda la vida”, dijo Maxtr3s. ¿Y los diputados al conocer la faceta del parlamentario rapero? “Pues fue muy interesante; hay diputados que conocen a Maxi, incluso uno me dijo que tenía a sus hijas todo el día repitiendo la frase de la canción: ‘Soy un hijo del Valle del Samuño / toda mi riqueza está guardada en este puño’”.