El Gobierno asturiano “continúa buscando” un candidato que además de reunir el perfil idóneo “concite el apoyo suficiente de la Cámara” para presidir el Consejo de Transparencia, órgano que sigue sin constituirse en Asturias cuando la legislatura autonómica encara ya su último año. La consejera de Presidencia ha recordado que el anterior aspirante propuesto para este cargo, José Manuel Fernández, renunció a ocupar ese puesto, tras la polémica surgida en su comparecencia de idoneidad para ese puesto, al trascender su negativa a que la futura sede pudiera estar en una ubicación distinta a Oviedo.

“El motivo de que no esté constituido ese organismo es que el candidato propuesto renunció”, respondido esta mañana la consejera RitaCamblor en la comisión de Presidencia a una pregunta del diputado Manuel Cifuentes, de Ciudadanos, quien dijo que “tampoco es tan complicado buscar un candidato, aunque dudamos que estén buscando”. Hace ya varios meses Ciudadanos propuso una jurista para presidir este órgano de nueva creación, pero la iniciativa no ha fructificado en una candidatura formal. Camblor quiso dejar “claro” que la ausencia del Consejo no impide que el Gobierno esté comprometido con el objetivo de salvaguardar la transparencia en todas sus consejerías y departamentos y puso como aval de esas palabras los informes nacionales e internacionales “que reconocen el trabajo de la administración autonómica” en esa materia.