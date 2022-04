Asturias acoge ya a casi 600 refugiados ucranianos y pide "mucha prudencia" ante las iniciativas privadas de ayuda

La Policía tiene registrados 598 refugiados ucranianos en Asturias que han acudido a las comisarías a solicitar protección temporal. El dato lo acaba de facilitar la consejera de Presidencia, Rita Camblor, en su respuesta a la diputada popular Reyes Fernández Hurlé, quien ha reclamado al Gobierno autonómico un mapa de recursos para atender a la población que ha tenido que huir de su país por la invasión rusa. La diputada popular insta también al Principado a poner en marcha un mapa con los recursos para dar cobertura a este colectivo. Además, ya hay 105 niños ucranianos escolarizados y se han tramitado 330 tarjetas de atención sanitaria.

La consejera Rita Camblor reiteró que no puede "ofrecer una cifra oficial" más allá de las 110 personas llegadas a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de las que 25 son menores. "Con las iniciativas privadas siguen llegando ucranianos a Asturias pero al no tratarse de cifras oficiales es muy difícil de determinar", ha declarado la titular de Presidencia. Rita Camblor ha insistido en reclamar "mucha precaución y prudencia a las iniciativas privadas" que traen familias ucranianas porque "pueden contribuir a la vulnerabilidad de estas personas" y concretó que la cifra de 598 personas, que han pedido protección temporal en las comisarías de Policía de Asturias, irá cambiando. "Todavía no hemos derivación de refugiados de los centros que el Ministerio ha abierto en Madrid, Barcelona, Valencia y ahora en Málaga", indicó la Consejera, quien recordó que el Principado ha ofrecido 731 recursos, una cifra también sujeta a cambios. Por ultimo, Camblor aseguró que la población ucraniana llegada a España en condición de refugiada "tiene derecho a trabajar, recibir asistencia sanitaria y educación", para añadir a continuación que hay 105 niños ya escolarizados y que se han atendido 330 solicitudes de asistencia sanitaria, números muy similares a los ofrecidos por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en un acto en Madrid donde presentó al Padre Ángel.

La diputada Reyes Fernández Hurlé (PP) cuestionó "el baile de cifras, que nos llena de dudas", aunque la admitió la dificultad de gestionar esta acogida. "Sé que no es fácil, pero el Gobierno tiene la obligación de actuar y dar una respuesta ágil. El Gobierno debe canalizar la ayuda humanitaria y garantizar plazas en todas las etapas educativas, incluida la educación especial que se quiere cargar", subrayó la diputada popular, quien exigió planes similares a los promovidos por otras comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia y pidió cobertura "para no dejar solas" a las familias asturianas que se han volcado en la acogida a las víctimas de la invasión rusa. También el portavoz de Foro, Adrián Pumares, preguntó por los recursos con los que cuenta el Principado en los presupuestos de este año para atender esta emergencia humanitaria. La administración asturiana, dijo Camblor, ha aportado 50.000 euros a un fondo de contingencia del que participan diez autonomías y que se destinará a otras crisis, además de la ucraniana.