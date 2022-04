El Principado no espera que la escalada de gastos por la crisis se compense con mayores ingresos

Sin más concreción numérica que “varios millones de euros”, la consejera de Hacienda del Principado, Ana Cárcaba, desmenuzó en la Junta el impacto de la escalada inflacionista sobre la actividad y el presupuesto de la administración autonómica. El resumen de la exposición, respuesta a una interpelación del PP en la sesión de control al Gobierno, pronostica “un importante aumento en las necesidades de gasto que no se compensará con mayores ingresos”. La primera mitad de la sentencia tiene un asiento evidente en una “situación compleja e inesperada” que tiene que ver con la dimensión de la administración como “gran consumidora” y con el efecto de la crisis inflacionista sobre “todos los productos y servicios necesarios para el funcionamiento” del entramado administrativo. Habla de “material sanitario y de oficina, de suministros de luz, gas comestible”, y aunque precisa que “siendo previsores disponemos de contratos vigentes a precios fijos para una parte de estos gastos”, asume que “el incremento por esta vía supondrá varios millones de euros”.

Pero el Principado no es un consumidor cualquiera y en cada obra que se licita, por lo demás, también “se incrementan los costes, y aunque tratamos de adecuarlos a los precios de mercado no es extraño que estos procesos queden desiertos y deban ser licitados a mayor precio. Esto implica un mayor coste y un posible retraso en la ejecución de obras que son prioritarias”. La diferencia entre los precios de adjudicación y los actuales también ha llevado a que las empresas adjudicatarias soliciten un “reequilibrio financiero” que tira notablemente hacia arriba del gasto no presupuestado, pero además Cárcaba invitó a considerar que “el Principado también es un contribuyente y al igual que los ciudadanos soporta el pago del cien por cien del IVA sin que podamos repercutirlo”.

Cabría pensar que el alza de la recaudación que por el otro lado engrosa las arcas públicas habría de repercutir al menos en el largo plazo en un incremento de los ingresos del Principado, pero la consejera de Hacienda no tardará en refrenar esta expectativa. De la recaudación tributaria se nutren las principales partidas de entrada en el presupuesto autonómico, los sistemas de “financiación autonómica y local”, pero estos “se rigen por entregas a cuenta”, cantidades estimativas calculadas en el pasado ejercicio “y que no cambian a lo largo de éste aunque la recaudación de la administración estatal pueda variar”. Tal vez entonces el ingreso aumente en 2024, cuando esos cálculos se cotejen con los ingresos reales, pero Cárcaba tampoco espera aquí buenas noticias. No confía en que el incremento de los precios “suponga una liquidación positiva por un importe elevado”. De un lado porque en el caso del IRPF “no nos es posible afirmar que exista una relación directa entre precios y recaudación. Es un impuesto vinculado a la evolución de las rentas y los salarios”.

Las entradas por IVA sí suben cuando se elevan los precios y las comunidades autónomas se reparten el cincuenta por ciento de estos rendimientos, pero para esto también tiene la Consejera una objeción. “Quiero recordar que los tipos (del IVA) en la electricidad han bajado del 21 al 10 por ciento” y que “además es un tributo muy vinculado al consumo”, muy maltratado por esta crisis. Además, del impuesto de la electricidad se transfiere el cien por cien de la recaudación neta a las autonomías, pero también “ha sido uno de los primeros tributos que se ha rebajado”. El impuesto sobre hidrocarburos, cedido al 58 por ciento, “no se altera como consecuencia del IPC, y en cuanto al resto de nuestros impuestos, su evolución poco tiene que ver con la variación en los precios y las tasas se reducen, no solo porque disminuye la actividad, sino también porque estamos ultimando la rebaja temporal” comprometida para los sectores más afectados por la crisis, la agricultura, la ganadería y el transporte por carretera… El final de este alegato tiene pocas conclusiones positivas. Se espera un incremento del gasto y unos ingresos que “o bien no se incrementarán o pueden sufrir ligeros recortes”.

Este escenario “peligroso, problemático y preocupante” había llegado a la Junta de la mano del diputado del PP Pablo González, que acusó al Principado de esconderse “detrás de un enemigo externo”. “El Gobierno de Asturias está para solucionar los problemas de los asturianos, no para llorar por las esquinas”, le dijo, reprochando que “no nos hayan dicho qué han hecho para que inflación no afecte tanto a los gastos” de la ciudadanía. A vuelta de turno de palabra, Cárcaba desgranó lo ya anunciado por su gobierno, adelantos sobre ayudas europeas para profesionales del campo, rebaja en el bono social energético y promesa de rebaja de tasas, y dio por hecho que el Gobierno “trabaja con rigor en un escenario difícil al que nunca le hemos dado la espalda”.