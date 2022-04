Barbón esquiva la opción de un fondo anticrisis "si no hay una aportación de recursos extra" desde Madrid

Llevado de la mano por los portavoces de la oposición en la Junta, el presidente del Principado ha vuelto esta mañana un rato a la pandemia. O a la respuesta asturiana a la pandemia, que sus antagonistas casi en pleno propusieron abiertamente replicar contra la crisis inflacionista de hoy. La idea, en la voz de Ángela Vallina (IU), eran "medidas similares dirigidas a los colectivos más directamente afectados", ayudas directas en un fondo específico que con distintas formulaciones y con el complemento de otras medidas reclamó a coro, de izquierda a derecha, casi toda la Junta. La oferta, junto al incremento del salario social o a la ampliación del umbral de los apoyos para el pago de la factura de la luz, se fue haciendo grande a medida que avanzaba la sesión parlamentaria bisemanal de preguntas al presidente. Era en realidad un empellón coral a tocar el presupuesto para adaptarlo a esta crisis, y Adrián Barbón retrocedió con ellos hasta marzo de 2020 y los meses posteriores y llegó a la conclusión de que entonces "la respuesta asturiana fue clave porque nos dieron un extra de ingresos" sin el que ahora va a ser difícil repetir. Fue soltándose de las manos hasta que respondió al portavoz de Podemos, Rafael Palacios, con un "claro que nos suena bien la música, pero el problema es de dónde lo quitamos. Tenemos un problema, y es que nuestras cuentas se han hecho con un corsé muy determinado y no nos sobra ni un euro".

Buscando en su presupuesto, Barbón encuentra tres grandes partidas amoldables. Descarta los gastos de personal -"no creo que nadie plantee que congelemos subida del dos por ciento a los funcionarios o que reduzcamos efectivos"- y el gasto corriente, que por la inflación "nos está saliendo mas caro", y se detiene un instante en las inversiones. "Sería la única que se podría tocar", pero "en este contexto en el que las materias primas están desbordadas y nos está costando licitar y adjudicar las obras, en el que incluso vamos a tener que replanificar la ejecución de las programadas", tampoco. Conclusión: "Si no hay una aportación extra del Gobierno de España, es difícil que en este momento podamos dar una respuesta que no sea ésta".

Es la sesión bisemanal de preguntas de la oposición en la Junta y el Presidente contesta mirando a Madrid". Recordando las medidas anunciadas por su Gobierno -el adelanto de las ayudas europeas para profesionales del campo, la elevación del bono social energético o la prometida bajada de tasas para la agricultura, la ganadería, la pesca o el transporte por carretera- y siguiendo camino hacia la Moncloa. "El Gobierno de España ha tomado decisiones que hay que reconocer por valor de 16.000 millones de euros", y habló de los créditos ICO suspendidos, de la rebaja de los combustibles o de la propuesta para limitar el precio del gas en España y Portugal... Y remató diciendo que "lo primero es ver hasta dónde llegan las medidas estatales..."

Vino a decir que de entrada no si no hay auxilio extra a las autonomías, y sí se negó categóricamente, una vez más, ante la pregunta similar que le planteó la portavoz del PP, Teresa Mallada, a bajar los impuestos. Después del ya habitual cruce de reproches políticos en clave interna, con el telón de fondo de los acontecimientos recientes en el interior del PSOE asturiano y el PP nacional, Barbón deshizo las cuentas de Mallada sobre la posibilidad de habilitar un fondo de ayuda usando la recaudación tributaria extraordinaria que se vislumbra tras la escalada de precios porque de existir, dijo, ese incremento de entradas en las arcas asturianas vía impuestos no se notaría en Asturias a 2024, con la liquidación de los fondos procedentes del sistema de financiación autonómica de acuerdo con la recaudación real. A la visión de la portavoz popular de las medidas del Ejecutivo como "una tomadura de pelo", y a su mención de la "ineficacia" gestora del Gobierno autonómico replicó Barbón al contragolpe volviendo a repetirle que "llama la atención que el fondo de cien millones le parezca la respuesta para todo y cuando formaba parte de la respuesta asturiana contra la pandemia haya votado en contra".

Al portavoz de Foro, Adrián Pumares, le requirió la mención de "un gasto superfluo que se pueda modificar" y ante su insistencia en la modificación del presupuesto reprodujo el argumento de que no hay de dónde restar para sumar nuevas partidas y celebró, esto sí, que la legislación estatal haya permitido ampliar a todos los procesos de contratación de obras en marcha, incluidos los de 2022, "la actualización de nuestro sistema de fijación de precios para que las licitaciones no tengan que decaer y empezar de cero". Allí donde el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, introdujo su percepción de que las medidas de auxilio anunciadas para el medio rural "son una tomadura de pelo y un lavado de imagen que no va a suponer nada", Barbón le reprochó el rechazo de su partido a "la ley de cadena alimentaria para que se prohiba la venta a pérdidas" o su posición contraria a la Política Agraria Común (PAC).

Cuando la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, llevó al pleno las deficiencias que observa en la red regional de transporte público, y con ella las "incontables veces que los socialistas han fracasado en la movilidad en Asturias", Barbón asumió los defectos de inversión, pero atribuyéndoselos a los "siete años de abandono total y absoluto" en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy y mandó por delante lo que sí ha hecho, dice, en los últimos años para corregir el recorte. Contó que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tiene 88 millones adjudicados y cien licitados de su plan de cercanías y junto a la parte que aporta su Gobierno en el estímulo de la movilidad sostenible remarcó, sobre todo, que "reconozco las carencias, pero creo que tienen una explicación política, no es una maldición bíblica, sino la falta de voluntad del Gobierno de España durante muchos años".