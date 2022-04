El ruido que ha acompañado a la toma de posesión del nuevo gobierno de coalición de Castilla y León cruzó el Negrón y se coló esta mañana en la Junta. El presidente del Principado, Adrián Barbón, entró en el análisis electoral a través de la pregunta del portavoz de Vox, Ignacio Blanco, y dejó al pasar una "preocupación" que toma asiento en la reciente formalización del Ejecutivo castellanoleonés y viaja a Asturias en la encuesta que hoy publica LA NUEVA ESPAÑA y que vaticina una notable hinchazón del rendimiento electoral de Vox en la región. Los siete u ocho diputados que se le otorgan -donde ahora tienen dos- supone que "están rozando al PP", le dijo Barbón a Blanco, y que "el error del PP en Castilla y León lo va a pagar en el resto de las comunidades autónomas, entre ellas Asturias. Los votantes muy de derechas que votaban 'útil' al PP le van a votar a usted, porque saben que puede encabezar, pero también van a perder al votante moderado, que no está dispuesto a permitir gobiernos de coalición con ustedes..."

Dicho eso, y reafirmada su voluntad de aislar "a la dirigencia, no a los votantes de Vox", Barbón dio garantías de prolongación de las relaciones políticas de "cordialidad" y buena vecindad con Castilla y León, que recordó que se establecen entre presidentes, y renovó su pretensión de aislamiento parlamentario a Vox. " Su pulsión totalitaria es muy grave", le había dicho Blanco, que quiso utilizar como arma su ninguneo y acusó al Presidente de "rechazar los resultados electorales de Castilla y León" y, con ellos, "el sistema democrático". Fue el intercambio entre los dos lo más jugoso de la sesión bisemanal de preguntas al Presidente en la Junta, y siguió con Barbón repreguntando a la contra si "es antidemocrático el presidente del PP europeo por rechazar que la extrema derecha entre en los gobiernos", o si lo es el nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo "cuando no acude a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco para evitar una foto incómoda, que yo también evitaría", o todos los partidos "que van a unirse en Francia para frenar el acceso al poder de la ultraderecha..." "Respeto a los votantes de Vox", terminó, pero "si espera que yo les blanquee, puede esperar sentado".

El Presidente promete que los colectivos de la discapacidad cobrarán parte del dinero que les adeuda el Principado antes de final de mes

A la salida de la parte más política del debate de control en el parlamento autonómico, Adrián Barbón eligió el contraataque para hacer frente a la crítica contundente que le llevó el PP a cuenta de los impagos de su Gobierno a las entidades colaboradoras de la discapacidad. La diputada popular Reyes Fernández Hurlé, interpelante hoy en ausencia de la portavoz, Teresa Mallada -de viaje para asistir al comité ejecutivo nacional del partido-, acusó al PSOE de llevar la vocación social "en el nombre, pero no en el ADN" y puso ante Barbón la situación muy apurada de las familias que sufren los efectos de unos impagos que han crecido hasta los dos millones de euros. El jefe del Ejecutivo le reclamó "un poco de humildad" después de reconocer, como la consejera del ramo, "el error no de consignación, sino de ejecución de un presupuesto del que ustedes votaron en contra". Afeó al PP que no haya apoyado "ni la subida de las pensiones, ni el incremento del salario mínimo, ni los ERTE" y garantizó que "estos días" ASPACE, uno de los colectivos afectados, "va a cobrar 219.000 euros y otros 110.000 antes de acabar el mes". Eso será posible, remarcó, "gracias a que existen unos presupuestos. Son las cuentas públicas las que marcan las políticas y ustedes votaron en contra". "Cuando cometemos errores los asumimos, y cuando hay un problema lo tratamos de corregir", finalizó replegándose hacia los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy y saliendo al contragolpe: "Ustedes tienen que acercarse al problema con la humildad que no tuvieron cuando gobernaron este país e hicieron lo que hicieron".

Los turnos de preguntas de los portavoces de Foro e IU, y en parte también el de Ciudadanos, enfocaron las deficiencias de la red ferroviaria de cercanías e indujeron a Barbón a ser categórico en su negativa a asumir las competencias del ferrocarril. "Tal y como están las obras" y antes de la plena ejecución del plan de mejora del Gobierno, eso equivaldría directamente a "llevarse por delante la autonomía asturiana". Adrián Pumares (Foro) habló de "expertos en inversión y gestión que consideran" la asunción competencial "una oportunidad, puesto que se estaría negociando la transferencia en un mal momento de la red, pero sabiendo que se pueden incrementar los ingresos en el futuro. No sé hasta que punto podríamos compartir ese planteamiento..." Barbón dejó claro que él de entrada y por ahora no, y ante la portavoz de IU, Ángela Vallina, repitió su análisis de la situación del ferrocarril en Asturias, que "no obedece a una maldición bíblica, sino a decisiones políticas y a los gobiernos que las adoptaron" y volvió a contraponer "los cero euros de inversión en todos los años" de Gobierno del PP con los 670 en los que cifró las obras "en ejecución, ejecutadas, en proceso de licitación o de redacción de proyectos" que tiene el plan con el "Gobierno de coalición progresista" en el poder.

Ricardo Menéndez Salmón, diputado de Podemos, hizo la tercera pregunta al Presidente de la legislatura sobre la cultura, y a su petición de cuentas sobre el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, y a sus vaivenes respecto a los plazos de ejecución, quiso Barbón "despejar todas las dudas". Asumió que los fondos asociados al plan de promoción de los caminos de Santiago no han sido transferidos, pero negó que durante todo este tiempo la consejería "haya estado parada. Se está trabajando en la redefinición del proyecto, en la elaboración de los pliegos y los trámites administrativos" para que el último horizonte temporal, octubre de 2025, sea el definitivo. A la invectiva de la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, sobre las dificultades estructurales para el progreso del sector turístico en Asturias, el Presidente respondió con el buen resultado que reconoce el sector tras analizar la afluencia de visitantes en la pasada Semana Santa. "No todo es producto del Gobierno, pero al menos algo habremos hecho bien", concluyó invitando a su interlocutora a "creer en el futuro de Asturias".