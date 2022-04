Ha quedado claro que es unánime el reproche de la oposición en la Junta a la labor del comisionado para el reto demográfico del Principado. Otra cuestión es que la propuesta de Foro Asturias para incitar al presidente al cese de Jaime Izquierdo tenga todos los pronunciamientos favorables para progresar. La moción forista, que se votará el próximo miércoles en la sesión de orientación al Gobierno, llega al Pleno con el respaldo de palabra de PP y Vox y alguna duda en el resto del bloque de antagonistas parlamentarios del PSOE. De las filas populares había salido ya esta semana la intención de dar apoyo a una propuesta que incluso “llega tarde”. Eso ha dicho este miércoles el diputado Pablo González con una rotundidad en la que, de momento, le acompaña Vox. Su portavoz, Ignacio Blanco, no detecta ninguna aportación en la figura del Comisionado y adelanta que votará “probablemente a favor” de una iniciativa que no tiene más repercusión que la reprobación política a la que puede aspirar la Junta.

El resto de los grupos hace igual de elocuente su rechazo a lo hecho por Izquierdo, pero todavía le da vueltas al sentido de su voto. “Tenemos que valorarlo”, apunta la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, que deja claro que no le sirve la configuración actual del Comisionado y se dice partidaria de que un asunto tan trascendental como la crisis demográfica esté al cargo de “un órgano ejecutivo dentro del Gobierno del Principado para que se tomen acciones transversales que tengan una continuidad en el tiempo”. También tiene Podemos, y eso dice su portavoz, Rafael Palacios, “una posición muy crítica” sobre la gestión demográfica del Gobierno. “Venimos cuestionando no tanto lo que se está haciendo como lo que no se hace y se debería hacer”, pero para tomar postura “ante una propuesta del calado” de una petición de cese “necesitamos reunir a la dirección del partido y al grupo parlamentario”. En una línea similar, su homóloga en IU, Ángela Vallina, se remitió igualmente a la decisión que se adopte en una reunión su grupo parlamentario. De entrada, su postura dice que “la responsabilidad la tiene quien gobierna y el propio comisionado dijo claramente que el Gobierno no apuesta con la fuerza con la que debe en este asunto. Me remito a sus palabras”, concluyó.

Desde la formación promotora de la propuesta, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, la justifica asegurando que “le hemos dado tres años de margen para llevar al Consejo de Gobierno medidas concretas para luchar contra la sangría demográfica y se ha dedicado a hacer proyectos irreales”, dijo en explícita referencia al proyecto experimental “Aldea 0”.

A la pregunta de si le parecería más asumible la propuesta que el geógrafo Rafel Puyol hizo la semana pasada respecto a la utilidad de elevar el reto demográfico al rango de consejería, Pumares centra su visión del problema. “Más allá de que haya o no una consejería, lo que ha sucedido es que los sucesivos gobiernos socialistas no han hecho nada y el actual se ha limitado a una versión reducida de las medidas de fiscalidad diferenciada y apoyo a la natalidad que le ha reclamado Foro. Para eso no hace falta un comisionado” y tampoco serviría una consejería específica, concluye, porque “nos tememos que si el PSOE acepta eso se puede quedar en el nombre, porque estamos acostumbrados a ello, ahí está la consejería de ciencia, que hasta hace poco no tenía competencias claras”.