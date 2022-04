El presupuesto “absorberá el alza de costes” asociada a la inflación, vaticina el Principado

La consejera de Hacienda no va a poder cuantificar el impacto de la inflación sobre el presupuesto del Principado. Es muy pronto, aún no han llegado los momentos de máxima ejecución presupuestaria y el futuro es difícil de prever, pero Ana Cárcaba confía en la elasticidad de sus cuentas. La ejecución “va generando en algunos casos ligeros márgenes que nos permitirán ir absorbiendo los incrementos de costes relacionados con este proceso” inflacionista y combinar, monitorizando el documento “partida a partida”, las insuficiencias de unas partidas con los excedentes de otras… “Los recursos son los que son, nos encontramos con un presupuesto destinado en buena parte a cubrir los servicios públicos fundamentales y el margen es reducido, pero existe”.

Después de escuchar hace unas semanas al presidente del Principado decir que “no sobra ni un euro”, esta era su manera de volver a decir que su arma principal en esta guerra es el presupuesto, tal cual está, sin previsión estricta de modificaciones presupuestarias concretas, o de ninguna más de las que necesita el paquete de medidas anticrisis ya anunciado por su Gobierno. Sin negarse rotundamente a tocar las cuentas, aclaró de forma inconcreta que las reformas, si llegara el caso, “las pondremos en marcha cuando sean precisas, pero habrá que ir paso a paso”.

Con ese compromiso y el de cumplir pese a todo con las promesas del presupuesto fue capeando las invitaciones de la oposición en la Junta a cuantificar el impacto, a tocar los impuestos o al “endéudense” que le lanzó en un momento de su comparecencia en la Junta el diputado de Podemos Daniel Ripa. Dijo que no a las dos primeras, dejó en el aire la tercera y volvió a repetir que, en contra de la tesis del centro derecha según la cual la inflación está llenando las arcas públicas de las administraciones por la vía tributaria, ella no prevé que los ingresos de la autonomía “se vean afectados por este proceso inflacionista”. La argumentación vuelve a ser la misma. Las entregas a cuenta del sistema de financiación no van a variar este año y su liquidación con arreglo a la recaudación real en 2024 “puede ser positiva, porque habitualmente lo son”, pero duda de que lo sea en “cuantías significativamente elevadas”. Los otros ingresos propios de la autonomía se ven “poco afectados por la inflación”. Otra cuestión son los incrementos de costes, por ejemplo los de los precios de la obra pública que el Principado se ha comprometido a revisar y que –“lo hemos intentado”– es “imposible” cuantificar.

El “margen presupuestario escaso” fue también la respuesta de Cárcaba para la demanda de Podemos de nuevas medidas paliativas para los “más vulnerables”, y aquí vino el “endéudense, pidamos un crédito extraordinario” que quedó sin resolver. Las calabazas que le dio una vez más a las propuestas de rebaja fiscal del centro derecha reincidió en la mención de las recomendaciones en sentido contrario del Fondo Monetario Internacional y otros organismos que creen que bajando impuestos ahora “podemos poner en peligro nuestra economía” y, nuevamente, en la necesidad de los ingresos tributarios. A la exigencia del diputado del PP Pablo González de alivios fiscales que hagan que “revierta en Asturias el dinero que recaudan de más” las administraciones replicó que esos recursos “no nos los quedamos las administraciones, no van a una caja fuerte y se quedan allí. Tal y como llegan se van a la sociedad a sufragar la prestación de servicios”.