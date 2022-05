El Gobierno asturiano juzga "innecesario el alarmismo del PP" por el retraso en el pago a proveedores

La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ha calificado de "totalmente innecesario" el, a su juicio, "alarmismo" manifestado por el PP asturiano en en relación al retraso en los pagos a proveedores por parte de la administración autonómica, que se realizan en 33 días, por encima del mes previsto por la ley. La responsable de las finanzas del Principado ha atribuido esa demora "a una cuestión técnica" y ha asegurado que las demoras afectan sobre todo a facturas de elevada cuantía de grandes empresas que, por lo tanto, no ponen en peligro la viabilidad en el corto plazo de pymes y autónomos, como denunció el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Junta General, Pablo González.

"O falta dinero, o sobra burocracia", ha planteado el diputado Pablo González, quien denunció que "si los plazos de pago no bajan, algo hacen mal ustedes". González aseguró que el retraso en los pagos "supone una amenaza para los sectores más pequeños, punto en el que recordó los problemas de liquidez de las pymes y autónomos de Asturias, donde uno de cada cuatro, recordó, esta en serias dificultades. El parlamentario popular llamó la atención sobre el dato de que Asturias "es la segunda autonomía que peor paga a sus proveedores, a 33 días, mientras Andalucía paga en 16; Cantabria en 15; Castilla y León en 21; Madrid en 20 o Murcia en cuatro. Lo hacen mejor otras autonomías, tanto del PP como del PSOE, ustedes no lo están haciendo bien", señaló Pablo González.

Ana Cárcaba defendió que el índice medio del pago a proveedores "no refleja el ritmo real de pago" y calificó de "innecesario" el alarmismo del PP. La titular de la cartera de Hacienda explico que la media del pago a proveedores "está muy afectada por las facturas de mayor importe" y calificó de "mínimos" los incumplimientos. Además, aseguró que Asturias presenta un plazo "muy reducido" entre el registro de la factura y su conformidad, "algo que no sucede en otros territorios". La Consejera sostuvo que Asturias "no tiene un problema generalizado de los pagos porque haya un incumplimiento de unos pocos días. Poco se aleja Asturias de los 30 días de referencia". Una argumentación que recibió reparos por parte del popular Pablo González. "Usted da explicaciones técnicas, de forma fría y numérica, que afecta a personas. Es algo que chirría y que les aleja de las personas. Y esos retrasos son puntuales, sí, se han producido todos los meses desde agosto", afirmó González, quien habló de pagos "a 158 días en el ERA; de 122 días en el SEPA o de 71 en la TPA", para concluir que el Principado "tiene 581 millones en facturas susceptibles de retraso", una cifra que rebatió la consejera Cárcaba: "Le animo a que actualice sus datos. El periodo medio real de pago se sitúa entre los 15 y los 20 días y a veces es mucho menor".