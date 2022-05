La unificación de sedes judiciales en Oviedo, en fase de "escucha" , afirma el Gobierno regional

La unificación de sedes judiciales en Oviedo "no es sencilla" y el Gobierno regional está en fase de "escucha", según acaba de declarar la consejera de Presidencia en el pleno de la Junta General del Principado que se celebra esta mañana. La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha preguntado sobre los trabajados realizados por el Ejecutivo en una cuestión que ya formaba parte de su agenda al inicio de esta legislatura y cuya necesidad se remonta a 15 años atrás "porque cuando se inauguró el actual Palacio de Justicia, con un gobierno del PP, ya se quedó pequeño".

La consejera de Presidencia, Rita Camblor, recordó el estudio sobre equipamientos judiciales, realizado el Colegio Arquitectos de Asturias, donde se cuantifican las necesidades Oviedo en 4.886 metros cuadrados y comentó que el Gobierno tiene pendiente una reunión con la Fiscalía Superior del Principado para analizar dicho informe y elaborar una planificación. "La búsqueda de una solución a la unificación de sedes en Oviedo no es sencilla. Queremos escuchar propuestas de los profesionales de la justicia", ha afirmado Camblor de cara a analizar el coste de la unificación o valorar incluso otras ubicaciones, distinta a la planteada en Llamaquique, "si la propuesta actual no puede ser efectiva".

La consejera de Presidencia no ha comprometido plazos sobre la unificación de las sedes judiciales en Oviedo y ha señalado que su departamento ha dado respuesta a otras carencias en esa materia, tales como la construcción de nuevas dependencias en Luarca y Langreo y recordó que en los Presupuestos autonómicos de este año están incluidos los proyectos para la rehabilitación de la sede de Cangas del Narcea y del acondicionamiento del edificio de la Azucarera, en Pravia ."La modernización de la justicia en Asturias no empieza ni acaba en la unificación de las sedes judiciales de Oviedo", ha asumido la diputada Vallina, que en su intervención ha hecho mención al despliegue de la oficina judicial, la necesidad de reforzar el equipo psicosocial y de incrementar la plantilla judicial para incrementar los juzgados de Oviedo y Gijón y crear uno de familia en Avilés, entre otros. La diputada de IU también ha hecho mención a la necesidad de especializar el turno de oficio. La consejera Camblor ha reiterado que "la solución no es sencilla" para la unificación de las sedes judiciales en Oviedo "pero el objetivo es que finalmente pueda conseguirse".