Barbón mantiene su apuesta "por recuperar la autoestima" en el tramo final de la legislatura, mientras Mallada urge “un alivio fiscal a las rentas bajas y medias”

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha revelado su hoja de ruta apara el tramo final de esta legislatura, en la que mantiene su ánimo intacto de "recuperar la autoestima", durante el “cara a cara” de esta mañana en la Junta General con Teresa Mallada, la portavoz del PP, el primer partido de la oposición. Barbón cuestionó a la líder popular su “pesimismo antropológico sobre Asturias”, en alusión al discurso de la dirigente popular con motivo de la reciente visita a Gijón de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Teresa Mallada apremió al presidente asturiano “un alivio fiscal a las rentas bajas y medias” porque, esgrimió “es muy difícil crecer con impuestos que machacan al ciudadano”. La portavoz criticó que” Asturias tenga el impuesto de sucesiones más elevado de España, el sexto más alto en Patrimonio, el segundo en Actos Jurídicos Documentados y el segundo más alto del IRPF porque aquí una renta de 16.000 euros paga un 10 por ciento más que en Madrid”. La líder del PP, que preguntó a Barbón sobre sus planes en este último de año de legislatura, cargó contra “la transición ecológica injusta” y contra la subida del precio de la energía, “que cierran cientos de empresas” en la región. La portavoz del PP en la Junta

Adrián Barbón volvió a afear a la líder popular que “hable mal de Asturias”, en clara alusión al acto de Ayuso con empresarios en Gijón organizado por el PP asturiano, y le contestó con cifras: “Hay 64.000 parados menos que en 2008 y se cae su teoría de que el paro bajo porque la gente se va, porque hay 12.000 afiliados más a la Seguridad Social que hace un año”. El presidente del Principado aprovechó el tenor literal de la pregunta de Mallada para enumerar “hitos positivos” de los próximos doce meses, que encabezó con uno de los objetivos que marcó cuando tomó posesión de su cargo, en 2019, “la recuperación de la autoestima de Asturias”. Barbón citó “el desarrollo de los fondos europeos, la puesta en marcha de Amazon, la ampliación del Museo de Bellas Artes, el acuerdo sobre La Vega con el Ayuntamiento de Oviedo y el Ministerio de Defensa y sobre los planes de vías en Gijón y Avilés y la primacía del sector turístico, de la que ustedes se reían en 1986”, como aspectos que marcarán los próximos doce meses, previos a las elecciones locales y autonómicas.

El debate con Susana Fernández, la portavoz de Ciudadanos, se centró en la demografía, una cuestión que acaparó gran protagonismo en la sesión de ayer, en la que también se abordó la petición de reprobación del Comisionado del Reto Demográfico, que no prosperó. La portavoz del grupo naranja admitió que la pérdida del millón de habitantes “será una barrera más psicológica que económica” pero defendió que” la sangría poblacional solo tiene una cura: crear empleo”, por lo que Susana Fernández apremió al Ejecutivo autonómico “a ponerse a trabajar ya”. Barbón agradeció a Cs que “no esté instalado en el No permanente, como otras formaciones”, coincidió con el grupo naranja en que “bajar del millón de habitantes no supondrá el colapso económico de Asturias” y reconoció que contar con una buena oferta laboral “es fundamental” aunque precisó que “el reto demográfico, son tres desafíos en uno: la despoblación rural, el envejecimiento y la falta de nacimientos”. El presidente del Principado emplazó a Ciudadanos “a que sigan sumando en la ley del Reto Demográfico” que el PSOE quiere impulsar en este año que queda de legislatura, aunque su aprobación ya quede para la siguiente.