La reprobación política del Comisionado del Reto Demográfico de Asturias. Jaime Izquierdo, no saldrá hoy adelante cuando se vote la iniciativa a primera hora de la tarde en el pleno que se celebra en la Junta General. El asunto ha sido el primer punto en debatirse esta mañana y los únicos grupos que han apoyado la iniciativa del portavoz de Foro, Adrián Pumares, han sido el PP y Vox. La negativa de Ciudadanos a respaldar la reprobación y petición de cese permite adelantar el sentido de la votación en la que Podemos probablemente se abstenga.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha planteado que el Comisionado Jaime Izquierdo, no ha cumplido los objetivos ni las expectativas que levantó su designación, al principio de esta legislatura. Pumares ha apremiado al Gobierno a tomar medidas y desarrollar políticas efectivas para combatir la pérdida de población, que este año caerá en Asturias por debajo del millón de habitantes. "Si dicen que hacen falta políticas durante 15 años, es hora de empezar a reflexionar ya porque llegan 40 años tarde", cuestionó Pumares.

Cristina Vega justificó el apoyo del PP a la reprobación del Comisionado porque ha sido "una figura unipersonal y vacía de contenido, que no ha realizado ni una propuesta". La parlamentaria popular afirmó que ese cargo es un ejemplo de "la propaganda del PSOE, que venía salvar el mundo y ahora habla de políticas a medio y largo plazo". Para Vega, las políticas para revertir la pérdida de habitantes, pasan "por buscar soluciones prácticas a problemas como la falta de transporte escolar o de agua y carreteras asfaltadas en los pueblos". Vega criticó la labor de Izquierdo, "que viene aquí a darnos lecciones de historia" y señaló la necesidad de que se replanteen las funciones del Comisionado "y se empiecen a tomar medidas a corto plazo". Por su parte, Sara Álvarez Rouco, de Vox, reprochó a los socialistas como "partido gobernante" que "conocen esta tendencia hace muchísimos años y no ha desarrollaron políticas eficaces".

El diputado de Ciudadanos, Manuel Cifuentes, despejó las dudas sobre si prosperaría la reprobación al inicio de su discurso: "Vamos a votar no porque proponen el cese del asesor, pero no plantean medidas con quien toma las decisiones". El parlamentario del grupo naranja pidió "dejarse de debates estériles y pasar de la teoría a la práctica". Ovidio Zapico, de IU, reconoció compartir algunos de los aspectos de la moción de Foro, como la apuesta por fomentar un mayor aprovechamiento forestal de Asturias, pero reprochó a Pumares que "usted lo que persigue es cargarse una pieza muy menor en el organigrama del Gobierno" y defendió la conveniencia de "primero definir bien las funciones del Comisionado y luego, si no cumple, cesarlo, pero no al revés". Zapico aseguró que "nadie en esta Cámara creemos que que el Comisionado sea el culpable de los males de la demografía asturiana". Nuria Rodríguez, de Podemos, calificó de "decepcionantes y hasta chulescas" algunas de las comparecencias de Jaime Izquierdo, pero pareció desmarcarse de la solicitud de reprobación al manifestar que "no pedimos su cese, pedimos que se ponga las pilas y de un giro" a su labor. Para la diputada de la formación morada, "es una decisión que debe tomar el Gobierno, si sigue o no".

La parlamentaria del PSOE, Alba Álvarez, concluyó que la moción de Foro "aporta poco al debate del reto demográfico" y reprochó a Pumares que "lo único que busca usted es un titular". También defendió la labor realizada por Jaime Izquierdo: "El Comisionado cumple con las funciones para las que fue designado". Y concluyó que la caída de población "no es un problema exclusivo de Asturias, pero algunos grupos de esta Cámara no asumen que las medidas sobre demografía no dan resultado de un año para otro, o de una legislatura para otra".