El Gobierno apela al consenso “porque ante el reto demográfico no hay soluciones mágicas”

El Gobierno asturiano apela “al consenso político porque ante el reto demográfico no hay soluciones mágicas ni milagrosas”. Es el mensaje que lanzó ayer el presidente Adrián Barbón en la Junta General a la pregunta que le formuló la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, acerca de las medidas del Principado ante la caída por debajo del millón de habitantes, que se avecina en Asturias en los próximos meses. La Cámara regional, además, votó en contra de la reprobación política del Comisionado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, que pedía Foro.

Susana Fernández (Cs) admitió que la pérdida del millón de habitantes “será una barrera más psicológica que económica”, pero advirtió que “la sangría poblacional solo tiene una cura: crear empleo”, por lo que la diputada naranja apremió al Ejecutivo autonómico “a ponerse a trabajar ya”. Barbón agradeció a Ciudadanos que “no esté instalado en el “no” permanente, como otras formaciones” y coincidió con Susana Fernández en que “bajar del millón de habitantes no supondrá el colapso económico de Asturias”. El Presidente asumió que contar con una buena oferta laboral “es fundamental”, aunque precisó que “el reto demográfico, son tres desafíos en uno: la despoblación rural, el envejecimiento y la falta de nacimientos”. El presidente del Principado emplazó a Ciudadanos “a que sigan sumando en la ley del Reto Demográfico”, que el PSOE quiere impulsar en los meses que quedan de legislatura, aunque su aprobación definitiva pueda quedar ya para la siguiente. De momento, Barbón pidió el respaldo de Ciudadanos para la redacción de ese proyecto legislativo, que está a expensas de las conclusiones de la comisión de estudio parlamentario, presidida por la diputada socialista Gimena Llamedo.

La Cámara autonómica no dio luz verde a la reprobación de la labor del Comisionado del Reto Demográfico de Asturias, Jaime Izquierdo, que solicitaba Foro. La iniciativa, que defendió Adrián Pumares, solo contó con el apoyo del PP y de Vox. La negativa de Ciudadanos resultó decisiva, mientras que Podemos optó por la abstención. “Votamos no porque proponen el cese del asesor, pero no plantean medidas con quien toma las decisiones”, esgrimió el diputado Manuel Cifuentes, de Cs, que pidió “dejarse de debates estériles y pasar de la teoría a la práctica”. El coordinador de IU, Ovidio Zapico, reprochó a Pumares que “usted lo que persigue es cargarse una pieza muy menor en el organigrama del Gobierno” y abogó “por “rimero definir bien las funciones del Comisionado y luego, si no cumple, cesarlo, pero no al revés”.