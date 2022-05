Nacho Cuesta (Cs): "Fernández Bartolomé ha sido muy desleal con el grupo parlamentario"

Nacho Cuesta, coordinador de Ciudadanos en Asturias, aseguró que el diputado Armando Fernández Bartolomé “no tiene razón” en sus valoraciones a la hora de justificar su expulsión de Ciudadanos. “Prueba de que no tiene razón es la resolución del comité donde se recoge de forma muy fundamentada cuál ha sido el comportamiento y la actitud que ha venido manteniendo este diputado a lo largo de los últimos tiempos”, explicó, “ha sido un comportamiento muy desleal con el grupo parlamentario, no solo en el ámbito interno, también en el externo, trasladando problemas ficticios a los medios de comunicación. Ya no hablo solo de romper la disciplina de voto, también por esas manifestaciones públicas vanagloriándose de esa actitud que traslada una imagen que no se corresponde con el funcionamiento del grupo parlamentario”. También destacó que la resolución en la que se recoge la expulsión de este diputado es muy exhaustiva y “recoge todos estos comportamientos”.

Sobre algunas de las declaraciones de Bartolomé atacando directamente a la líder del partido, Inés Arrimadas, a la que acusó de haber dejado a Ciudadanos a la deriva, Cuesta señaló que “es sabido que Armando concurrió a las elecciones al comité ejecutivo y la presidencia en otra lista, la de Francisco Igea, en un proceso muy democrático en el que participaron numerosos afiliados y que se manifestaron de forma rotunda sobre el modelo que querían para el partido. Sin embargo, el modelo que defendía este diputado obtuvieron un respaldo muy minoritario. Lo razonable y lo democrático es asumirlo y tratar de mejorar y aportar, y no de criticar como viene haciendo este diputado que está causando un importante daño público al partido”. Cuesta destacó la amplia democracia interna que existe en Ciudadanos, tanto a nivel nacional como regional. Bartolomé ha asegurado que no entregará el acta de diputado pese a su expulsión. Sobre este asunto, tajante, Nacho Cuesta añadió: “Concurrió bajo unas siglas y obtuvo su acta de diputado por haber formado parte de un proyecto político del que ahora reniega, parece que lo razonable y lo democrático es que abandone su acta y se incorpore a cualquier otro proyecto, no que la conserve”. Por último, sobre las amenazas de Bartolomé de llevar el asunto a los tribunales, Cuesta señaló que “está en su legítimo derecho, en el caso de que lo judicialice, esperaremos a lo que los juzgados puedan decir. Nosotros estamos seguros de que lo que se ha hecho responde a las necesidades y está fundamentado”.