El Principado se ve "con capacidad suficiente" para erradicar el chabolismo en el que viven 63 familias en Asturias

El Principado "tiene capacidad suficiente" para erradicar el chabolismo y los "poblados transitorios" de infraviviendas, en los que habitan actualmente 63 familias en varios concejos de la zona central de Asturias. Los datos y el diagnóstico lo ha realizado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melnia Álvarez, en una comparecencia ante la Junta General, solicitada por el diputado Armando Fernández Bartolomé, de Ciudadanos, para que explicase la Estrategia asturiana para la promoción social de la población gitana, que cuenta en Asturias con 11.500 integrantes, de los que, aproximadamente, un diez por ciento son población romaní, procedente de países del Este de Europa, sobre todo de Rumanía.

El chabolismo afecta a cerca del diez por ciento de la población gitana de Asturias, un millar de personas, que viven en 63 unidades familiares localizadas en los concejos de Gozón, Castrillón, Llanera Siero, Cudillero, Oviedo y Langreo. La gran mayoría, más de medio centenar de estas familias, ocupan los llamados "poblados transitorios" de Llanera (ocho familias), Siero (16 familias), Oviedo (10 familias en Piedramuelle) y Langreo (13 familias), mientras que otras seis familias viven en el poblado de La Paxarada y una en La Carbonera, ambos en Gozón, además de otros cuatro familias de Castrillón que se reparten entre los poblados de La Plata y Pinos Altos y que son propietarias de los terrenos donde tienen las chabolas.

"El objetivo es el realojo en viviendas públicas y proceder a la demolición de los poblados", ha manifestado la consejera de Derechos Sociales en la Junta General. Una política para la que Melania Álvarez ha considerado "necesaria y fundamental la colaboración" de los respectivos ayuntamientos. Además, precisó que en los últimos años han sido objeto de realojo otras 80 familias, el más reciente en Candás. La consejera reconoció que la estrategia de realojos se ha retomado desde 2015, tras haber estado "aparcada" unos años debido a la Gran Recesión económica.

La vivienda es uno de los ejes de la Estrategia para la promoción social de la población gitana en Asturias, que también aborda cuestiones como el empleo, la educación, la igualdad de género y la situación de la mujer. "No se parte de cero en esta estrategia, que quiere dar continuidad a experiencias de éxito", ha valorado Melania Álvarez, quien ha subrayado "la peor situación en la que se encuentran las mujeres gitanas, que sufren doble discriminación por gitanas y por mujeres". El diputado Fernández Bartolomé ha puesto de manifiesto "el escaso avance tras 40 años de democracia" en cuestiones como la educación "donde el segundo curso ESO sigue siendo el Rubicón del abandono, y pese a los esfuerzos, los resultados no son los esperados". Todos los grupos políticos de la Junta General han coincidido en destacar el documento elaborado sobre la Estrategia asturiana para la promoción social de la población gitana y han destacado la necesidad de materializarlo y "que no se quede en un documento de buenas intenciones".