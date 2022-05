"Son muchas las dificultades, pero los resultados obtenidos por la Consejería en un contexto como el que ha rodeado la gestión hasta el día de hoy me dejan la conciencia muy tranquila". La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, respondió a la enmienda de totalidad que el PP compuso este martes contra su gestión y a la "súplica" de Podemos respecto al pago de las ayudas del alquiler pendientes blandiendo, entre otros logros, los efectos del plan de choque para atajar las listas de espera de la dependencia, la tramitación del complejo tránsito del salario social básico al ingreso mínimo vital y repitiendo que pagará lo que se debe en subvenciones sin especificar un plazo. Invitando a la oposición a centrarse en "lo positivo", quiso que se valorase que el Gobierno del Principado invierte en la atención a la población vulnerable una media de "1,3 millones de euros al día". La diputada del PP Reyes Fernández Hurlé había vuelto a airear en la sesión de control al Gobierno en la Junta los trece meses de impagos de las ayudas, las deudas de la Consejería con las entidades de la discapacidad y otras constancias de que en su relación con el sistema público de servicios sociales "el hartazgo de los asturianos ha llegado a lo más alto. La realidad", dijo, "es que el socialismo esta asfixiando a los ciudadanos". El portavoz de Podemos, Rafael Palacios, llegó a "suplicar" a la Consejera "que pague las ayudas al alquiler y el bono social térmico que tienen a casi 7.000 familias necesitadas".

"Sólo faltaba que dijera que no va a pagar después de trece meses", añadió el diputado morado a la promesa de pago repetida por la Consejera. "No hace falta que lo suplique, vamos a pagarlas", repitió Álvarez, y expuso como aval de cumplirá la promesa un ejemplo de su "buena gestión" del pasado reciente. "Recordarán", dijo a los parlamentarios interpelantes, "que eran muchas las personas que aun cumpliendo los requisitos no podían acceder a la ayuda, pero nosotros fuimos capaces de reorganizar la dotación presupuestaria para llegar a la totalidad de personas". Respecto al bono social térmico, que el Gobierno del Principado ha decidido incrementar dentro de su paquete de medidas para hacer frente a los efectos de la reciente crisis inflacionista, la Consejera aseguró, también sin fechas, que "se está tramitando el pago de la primera parte" y que el complemento recién aprobado "irá después".