Podemos saca el hacha contra la ley de Calidad Ambiental del gobierno de Barbón: "Es una traición a Asturias y a su futuro"

Podemos Asturias saca el hacha contra le ley de Calidad Ambiental, un proyecto del gobierno de Adrián Barbón que en breve iniciará su recorrido en la Junta General del Principado para su debate y posterior votación. "Es una traición a Asturias, a sus gentes y a su futuro", acaba de proclamar esta mañana la diputada Nuria Rodríguez, con una argumentación muy crítica que se suma a la realizada el pasado viernes por el coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico.

Nuria Rodriguez ha cargado contra la incorporación de la figura de la declaración responsable, que ya fue aprobada en la ley de Medidas administrativas urgentes pactada por el PSOE asturiano con Ciudadanos, a los trámites medioambientales. "Es un despropósito que se quiera colar para cualquier actividad, máxime cuando sabemos que Asturias es el territorio más codiciado por las empresas eléctricas, tanto en tierra como en mar, cuyo desarrollo va a destruir la ganadería y la pesca", ha afirmado la diputada del grupo morado en la Junta. Rodríguez ha criticado que se acorten los plazos de participación pública sobre proyectos medioambientales "hasta en siete días, para que la ciudadanía no tenga tiempo a reaccionar". También ha cuestionado que en este texto "se cargue toda la responsabilidad a los ayuntamientos, que va a tener que hacer tramitaciones que hasta ahora hacía la administración autonómica. Y los ayuntamientos tienen poco personal y experiencia en estos procedimientos, que los puede llevar a que se pongan en marcha proyectos gravemente lesivos para nuestro territorio".

Según la diputada de Podemos, "esta ley tiene mucha miga y le decimos claramente al Gobierno que no la vamos a apoyar porque es muy laxa". Podemos sostiene que se pretende "sacrificar a Asturias por la soberanía energética, estamos ante una situación grave y una amenaza muy importante". Nuria Rodríguez, igual que hiciera ya IU, manifestó su sospecha de la existencia" de un pacto entre el PSOE y Ciudadanos", que calificó de "extraña amistad" , para la aprobación de esta nueva ley autonómica. El vicepresidente Juan Cofiño ya manifestó el viernes que el Gobierno "está abierto" a la negociación sobre esta nueva ley, vía enmiendas, pero rechazó "los prejuicios y complejos" en las críticas y reparos formulados por IU, a las que ahora se ha sumado Podemos. Nurtia Rodríguez expresó su temor de que esta ley allane el desarrollo de parques eólicos en Asturias a manos de "empresas eéctricas que no tienen escrúpulos y vienen a trincar el territorio". La diputada de Podemos avanzó que "vamos a pelear una enmienda de totalidad para que haya procedimientos más simplificados para las ganaderías familiares pero no para las empresas eléctricas que tienen otras intenciones en Asturias".