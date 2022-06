Las “leyes muy demandadas” (según el Principado) que quedarán atascadas por la negativa de la Junta a funcionar en julio

El Gobierno asturiano elevó ayer la crítica contra el PP, Podemos, IU y Vox por su veto a habilitar el mes de julio para agilizar la tramitación de leyes “muy demandadas por la ciudadanía y por el tejido empresarial”, según señaló ayer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Melania Álvarez. La decisión adoptada esta semana en la junta de portavoces deja en el aire que puedan completarse en el tramo final de la legislatura iniciativas como las leyes de Calidad Ambiental, Empleo Público, Ciencia y Reto Demográfico, entre otras.

La portavoz del Gobierno rechazó de forma explícita “la actitud del PP, Vox, Podemos e Izquierda Unida, que da la espalda a los intereses de los asturianos y los asturianas”. Solo Ciudadanos y Foro secundaron la petición del PSOE, que no prosperó. Melania Álvarez aseguró que algunas de las leyes que el Ejecutivo asturiano pretendía impulsar mediante la habilitación del mes de julio son la respuesta a “demandas de la ciudadanía, como por ejemplo que la Administración no enrede a las personas en largos trámites, o a las peticiones del tejido empresarial para que podamos ser más ágiles en la tramitación de los fondos europeos y acelerar procesos administrativos y licitaciones”.

El alegato de la consejera portavoz contra el veto de esos cuatro grupos de la Junta no acabó ahí. Melania Álvarez responsabilizó a PP, Podemos, IU y Vox de “negar la principal misión del parlamento, que es la de legislar, además de controlar al Gobierno”. Sin embargo, la portavoz aseguró que el Ejecutivo no tira la toalla y seguirá adelante, ya a partir del mes de septiembre, con la tramitación de las leyes que aún tiene pendientes, y evitó dar por hecho que algunas no puedan salir adelante por cuestión de plazos. “Veremos cómo avanzan. Vamos a seguir trabajando hasta el último día en los objetivos que nos fijamos. No nos vamos a rendir”, advirtió Melania Álvarez.

El PSOE había trasladado su interés en poder habilitar el mes de julio para poder someter algunos de los principales proyectos de ley a los correspondientes trámites parlamentarios, cuyo calendario ordinario se divide en dos grandes bloques a lo largo del año: de enero a junio y de septiembre a diciembre. Las leyes que el Gobierno socialista pretendía agilizar en el mes de julio eran las de Calidad Ambiental, Agencia de Ciencia, Empleo Público y Emergencias.

Enmienda de Podemos e IU

Una de esos proyectos, que ha iniciado su singladura en la Junta General, es el de Calidad Ambiental, muy cuestionado y censurado desde los grupos parlamentarios de la izquierda alternativa, Podemos e IU, que anunciaron ayer una enmienda de totalidad. Ambas formaciones consideran que el proyecto está hecho a la medida de los lobbies empresariales y temen que sea aprobado por el PSOE y Ciudadanos, como ya ocurrió con la ley de medidas administrativas, en la que se introdujo la declaración responsable. Podemos e IU rechazan que la futura ley de calidad ambiental también incluya esa figura de la declaración responsable, dando un papel relevante a los colegios profesionales y a las Cámaras de Comercio en trámites que hasta ahora están reservados exclusivamente a las administraciones y a funcionarios públicos.