Barbón abre la puerta a nuevas medidas fiscales por la natalidad y contra la despoblación rural

El presidente del Principado había dejado dicho ya que el reloj de la cuenta atrás para las elecciones y las maniobras tácticas que observa en todos los partidos menos en el suyo le hace vislumbrar con dificultad la posibilidad de lograr el apoyo de la Junta para dotar a Asturias en 2023 de su quinto presupuesto consecutivo. Esta mañana lo ha repetido en una sesión bisemanal de preguntas de la oposición en la que de palabra quiso empezar a buscar complicidades para las cuentas y para la resolución de los problemas que genera la demografía empobrecida de la región. Adrián Barbón hizo frente al monográfico demográfico que le plantearon sus antagonistas políticos en el Pleno de este miércoles ofreciendo en su réplica a la portavoz del PP "un acuerdo de Estado por la demografía en la ley que queremos negociar con todos para evitar el despoblamiento rural y la pérdida de población en general" y declarándose "abierto a mejorar a través de los próximos presupuestos las deducciones por nacimiento y adopción y la discriminación fiscal positiva en medio rural".

Las miserias de la población asturiana, y su vínculo con los impuestos, llevaron a Barbón a la firma de una pequeña tregua con la portavoz del principal grupo de la oposición y a un tono de debate sensiblemente menos áspero del que acostumbran. Teresa Mallada confluyó en la sensación de que "los presupuestos de 2023 deben ser los del reto demográfico" y recibió del Presidente una suerte de inusual "así sí", un "si viene con ese afán constructivo, estoy seguro de que va a haber acuerdo". Había pedido, además de más beneficios fiscales, concretar en partidas presupuestarias concretas una batería de medidas para evitar la emigración juvenil y facilitar su emancipación, un aval para hipotecas en la compra de primera vivienda de los menores de 35 años, más ayudas para los autónomos y las familias o avances en la formación dual y "en la gratuidad de la educación infantil".

Señal de que el problema preocupa, la demografía fue desde distintos puntos de vista el motivo de las preguntas que prácticamente todos los portavoces llevaron esta mañana a la sesión de control al Presidente. La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, reincidió en el intento recurrente de traer de atraer a Barbón hacia las rebajas de impuestos mencionando "la segunda presión fiscal más alta de España" y sus "25 puntos por encima de la media europea" como obstáculo para la creación de empresas y recibió esta vez un asentimiento condicionado. "Tenemos que ayudar con todo", le respondió el Presidente, y también "con una presión fiscal que tenga en cuenta el fomento de la natalidad, pero también el de la cohesión territorial. Por eso hay que favorecer al medio rural", remarcó, porque "a veces, las políticas natalistas corren el riesgo de acabar concentrando la población en el centro". Llegados a este punto, Barbón tiró de estadística y sacó del horno la que esta misma mañana actualizó el INE sobre el número de nacimientos: Asturias lidera el incremento de los partos en el primer cuatrimestre de este año, dijo, pero sabe que esta región en ese capítulo parte desde muy abajo y que "eso no compensa. Necesitamos favorecer la entrada de personas que vengan a trabajar", se oyó decir. "Jugar a lo fácil y decir 'bajen todos los impuestos, cuando eso puede poner en peligro los servicios públicos no. Eso no".

La aspereza del debate volvió en el turno de Vox, y en la pregunta en la que su portavoz, Ignacio Blanco, habló del "fracaso" del Gobierno en la contención de la sangría demográfica, mencionó "la "peor tasa de creación de empleo juvenil de España y la más alta de abortos" y añadió que "no ofrecen oportunidades a las mujeres más allá del aborto financiado públicamente y en clínicas privadas". "Cuando hablan de natalidad siempre acaban echando la culpa a las mujeres", le replicó Barbón, observando aires de "matón" en su antagonista y afeándole una actitud a la que "le queda un paso para proponer que se impongan los hijos con carácter obligatorio".

El enfoque de la portavoz de IU, Ángela Vallina, hizo virar el asunto de la "demografía enferma" hacia el problema específico de la juventud, hacia el éxodo juvenil y el oscurecimiento de las perspectivas laborales de los jóvenes y envolvió el lamento en una acusación hacia el pasado, el Gobierno "ha minimizado" estos problemas, y otra hacia el futuro: esta cuestión "no se puede abordar girando de las posiciones progresistas a una clara identificación con las políticas y los intereses de la derecha económica y social". Había vuelto al Pleno la impresión de la coalición, socio de legislatura del PSOE, de que el Gobierno se ha ido alejando de ellos con el correr de la legislatura. Barbón empezó reconociendo su necesidad de "saldar una deuda con los jóvenes" y blandiendo para ello la Estrategia de Activación Juvenil que el Ejecutivo tiene en fase de participación pública. En la vertiente más política de la acusación de Vallina, asumió las discrepancias y su intención de perseverar en las cuestiones que le separan de IU -las leyes de calidad ambiental y empleo público, entre otras- y le aproximan a Ciudadanos. "Tenemos un acuerdo de base, que sigue vigente, sobre una visión de lo que debe ser Asturias desde la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos, pero no somos el mismo partido", replicó en un afán de "desdramatizar ese debate" y volviendo a recordar la "ebullición" en la que todos los partidos, menos el suyo, matizó, están entrando a un año de las elecciones.

Tangencialmente relacionado con las oportunidades de la población juvenil, el diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón redirigió el debate hacia los efectos perversos que su grupo atisba en el aterrizaje de Amazon en Asturias y bajo la premisa de que "las multinacionales que promueven la desregulación laboral no son la solución" se preguntó si el Gobierno ha calibrado las consecuencias de "la sustitución de empleos de calidad por otros desregulados" y si "va a tolerar un territorio infectado por la precariedad laboral". Respondió Barbón invitando a abandonar la visión "utópica" que considera que "si Amazon no se instala en Asturias la gente va a dejar de comprar en Amazon" y prometiendo que "la lucha contra la precariedad va a ser una constante de este Gobierno. La legislación que se aplicará a Amazon será la del Gobierno de España a través del respectivo convenio colectivo", dijo dejando al pasar un elogio para la labor de la parte más próxima a Podemos del Ejecutivo y en concreto la de la vicepresidenta Yolanda Díaz.