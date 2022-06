Barbón anuncia "una ronda de reuniones con ministros y ministras" para abordar el lunes y el martes la baja ejecución de las inversiones

La pregunta, planteada en la Junta por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, le pedía al presidente del Principado una concreción de las medidas en las que se traduce su "cabreo" por la baja ejecución de las inversiones del Estado en Asturias. Además de "en decir lo que pienso" y en la consabida llamada que le hizo hace dos semanas al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el enfado va a llevar a Adrián Barbón a Madrid. El lunes y el martes, ha dicho esta mañana el jefe del Ejecutivo autonómico en el parlamento, "tengo una ronda de reuniones con varios ministros y ministras para analizar punto por punto cómo estamos y centrar los esfuerzos en el futuro, en garantizar que las grandes cuestiones para Asturias se desarrollan el próximo año".

El diputado interpelante volvió a poner ante los ojos de Barbón el ejemplo de Cataluña, cuya protesta por la baja ejecución presupuestaria "ya se ha traducido en reuniones y en anuncios concretos desde el Gobierno de España" e interpretó ese "cabreo" del Presidente como "una pose", también como un indicio de que puede llegar a entender el enfado que sienten "los asturianos y el resto de los grupos parlamentarios". Barbón no fue más allá en el anuncio público de unos encuentros con "ministros y ministras" que anticipó así, sin más concreciones, y que "yo pedí que fueran el lunes y el martes aprovechando que tengo que ir a Madrid para asistir a una reunión del patronato de la Fundación Princesa de Asturias". Quiso aclarar también que con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, la más concernida por la baja ejecución del presupuesto estatal en Asturias, "hablamos a menudo no, lo siguiente". Celebró la aceleración de la obra del puente de La Barrosa, en Salas, "para que termine en julio", y ahí detuvo los detalles. "No le voy a decir ni los contenidos -de las reuniones- ni cuánto hemos adelantado. Permítame que eso lo gestione yo". Sí reprodujo la defensa que en el mismo sitio hizo ayer su consejera de Hacienda del nivel de ejecución del presupuesto autonómico, pero con una salvedad que admite que ese porcentaje es "en alguna cuestión más bajo" y que achaca "a la subida de los precios de las materias primas. Pregunte a sus alcaldes por los problemas que tienen cuando licitan una obra", invitó a Pumares antes de sacar pecho por la "licitación de urgencia" que ha hecho posible que la inicialmente fracasada ampliación del hospital de Cabueñes "esté hoy adjudicada" y de matizar su aseveración de hace dos semanas sobre lo difícil que piensa que va a ser sacar adelante un presupuesto para 2023.

"No lo doy por perdido", aclaró. "Digo que será difícil que haya un acuerdo cuando los partidos se están contaminando de un camino que lleva a las elecciones de mayo de 2023, que están jugando al electoralismo y a los que las encuestas están poniendo nerviosos. Pero igualmente digo que los que sí queremos que haya presupuestos somos nosotros, el Gobierno. Lo hacemos pensando en Asturias y nos da igual el desgaste de este Gobierno porque para nosotros la prioridad es Asturias".