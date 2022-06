Barbón replica a Podemos e IU: "Hemos declarado la guerra a la burocracia y eso lo vamos a pactar con quien quiera pactarlo"

El Principado salió al paso del rechazo frontal de Izquierda Unida, Podemos y entidades ecologistas a la ley de calidad ambiental, que reduce burocracia en trámites medioambientales para aprobar proyectos. Desde los otros partidos de izquierda criticaron al gobierno socialista de Barbón por mirar a Ciudadanos para sacar adelante esta norma. "Nosotros siempre estamos haciendo políticas de izquierdas, transformadoras y reales. Si algunos partidos quieren que sigamos rodeados de burocracia… Este gobierno ha declarado la guerra a la burocracia. Eso lo vamos a pactar con quien quiera pactarlo, y hasta mayo de 2023 todos los votos en la Junta son válidos. Siempre me gusta, y lo he demostrado, dialogar mirando a la izquierda, pero la transversalidad es un grado y soy el presidente de todos los asturianos", replicó Barbón.

El presidente del Principado ahondó en su empeño por aligerar la carga burocrática en al administración autonómica. "Nosotros siempre miramos al diálogo a la izquierda pero para nosotros es fundamental declarar esa guerra a la burocracia y reducirla. Hay gente que me planteó que cómo abría esa batalla a un año de las elecciones. Porque eso va a generar tensiones y desgaste. Y dije lo mismo que durante la pandemia: gobernar es decidir, y si yo y mi gobierno nos desgastamos por reducir la burocracia, pues nos desgastamos con gusto porque estamos haciendo lo correcto para los intereses de Asturias", argumentó.

El vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, fue quien replicó, por su parte, a las reticencias de los ecologistas. "Las organizaciones ecologistas, como todo el mundo, han tenido ocasión de participar en la ley, y ha habido dos procesos de exposición pública en los que han presentado alegaciones; con lo que, más allá de cierto postureo, no alcanzo a entender su reclamación porque todas ellas han tenido ocasiones para participar en la discusión de la ley y, de hecho, han participado", lamentó Cofiño.

Asimismo, el Vicepresidente ve "tiempo de sobra" para aprobar las leyes pendientes que tiene el Gobierno, tanto la de Calidad Ambiental como la de empleo público o la de la Agencia de Ciencia. "Son unas leyes importantísimas para el futuro de la comunidad autónoma y los intereses de los ciudadanos de Asturias, que tienen y deben salir en la legislatura. Si no, sería un fracaso colectivo. Hemos empleado muchos esfuerzos y mucho tiempo en discutirlas y sacarlas adelante y se ha llegado en tiempo y forma a la Junta. Falta un año de legislatura, aunque alguno parece que quiere liquidarla ya, y hay tiempo de sobra para hacer los pactos necesarios en sede parlamentaria y sacarlas adelante, sin duda alguna", afirmó rotundo.

Próximos presupuestos

Barbón se refirió también al ofrecimiento del PP para pactar el siguiente presupuesto. "Pero cómo me voy a poner en contacto con ellos si no hay borrador. He escuchado cosas estos días… He hecho una reflexión sincera de que cuando llega el ambiente electoral los partidos se ponen nerviosos, y más con las encuestas. Es así. Es evidente. Pero el Gobierno no puede ponerse nervioso. Los partidos sí, pero el Gobierno no porque tenemos que gobernar hasta el último día. Y nuestra legislatura termina en mayo de 2023. Claro que vamos a presentar un borrador de presupuestos y negociar, pero lo que dije es sincero: tengo serias dudas, visto el nivel de tacticismo de los partidos, de que seamos capaces de aprobarlos. Aun así, lo vamos a intentar por todos los medios y espero que haya esa receptividad para el acuerdo", señaló.