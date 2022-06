Mallada cuestiona el "tour de marketing" de Barbón en Madrid pero vuelve a tender la mano para "el último Presupuesto de esta legislatura"

La presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, ha cuestionado este mediodía "el tour de marketing" del presidente del Principado, Adrián Barbón, en Madrid, pero ha insistido en tender la mano al Gobierno regional para "aprovechar el último año de esta legislatura". La líder regional de los populares ha destacado que el bajo nivel de ejecución de inversiones del Estado en Asturias , del 40,5% en 2021, y esta gira de Barbón por los despachos de cinco ministros del Gobierno central "son la prueba de que durante 3 años no alzó la voz en defensa de Asturias ni supo velar por los intereses de nuestra tierra".

Mallada lamentó que "Sánchez y Barbón llegan tarde, no han hecho los deberes con Asturias y la inversión perdida en 2021 ya no se va a recuperar, es algo imperdonable". La también portavoz popular en la Junta General calificó el maratón de Barbón "como una foto para un lavado de cara que no puede tapar el creciente descontento que hay en Asturias y en España con el PSOE ni tapar la mejoría del PP. Es una política de gestos vacía de gestión". La dirigente pasó revista a los anuncios realizados por el presidente del Principado, de los que realizó un balance bastante negativo. "En la Variante llega con un nuevo retraso ya que hace unos meses la Ministra de Transportes dijo que se abriría en el primer trimestre de 2023 y ahora ya lo sitúa en mayo. Y son unos plazos absolutamente cuestionados porque de los 63 millones de inversión del ADIF para 2021 solo ejecutó 19,5; la segunda calzada de Salas-El Reguerón que anuncian para el otoño lleva dos años de retraso; no hay ningún compromiso sobre la extensión de la autovía del Suroccidente a Ponferrada; las bonificaciones del Huerna no contentan a nadie; en Alcoa viene con un tono triunfalista pero rodeado de total hermetismo que nos recuerda el fiasco con Parter". También restó valor a las perspectivas positivas anunciadas por Barbón para la regasificadora del puerto del Musel, que "se queda en una licencia para un almacén de gas, cuando era una instalación que debía generar empleo y activar la economía. Costó 400 millones de euros". Mallada señaló además como un ejemplo de "ineficacia" que "casi un año después del LESPRE, Asturias todavía no sepa si puede aplicar el Plan de Gestión del Lobo y hacer extracciones, algo que sí ha decidido Cantabria". La presidenta y portavoz del PP concluyó que el maratón de Barbón "ha consistido en reventas, retrasos, inconcreciones y autobombo", pero no ha querido limitarse a ese análisis negativo y fue también propositiva, al tender la mano, nuevamente, para negociar el Presupuesto regional de 2023. "No podemos desaprovechar el último año de la legislatura", ha planteado la dirigente del PP asturiano, quien ha afirmado que hay margen para un acuerdo con el PSOE en clave presupuestaria: "Tenemos que ponernos a trabajar aquí en un Presupuesto que sea capaz de retener talento, crear empleo y reactivar la actividad económica". Aunque ese acuerdo no ha sido posible en los tres años que van de la legislatura, Mallada trasladó la responsabilidad al Ejecutivo socialista. "En dos estos años hemos ofrecido nuestras ideas y propuestas pero lo único que recibimos fue excusas", argumentó la presidenta del PP, que concluyó con un mensaje rotundo: "No podemos perder el año que nos queda, los asturianos no nos lo perdonarían".