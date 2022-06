Y un problema generó (por fin) un consenso casi total en la Junta del Principado: 215 medidas para el reto demográfico

La rebaja de impuestos a la población joven y la ampliación de deducciones fiscales por nacimiento o adopción son las principales bazas de la fiscalidad diferenciada por la que apuesta la comisión especial de la Junta General sobre el reto demográfico, que aprobó ayer un dictamen con 215 medidas después de tres años de trabajo. El texto contó con un amplio respaldo, ya que todos los partidos votaron a favor excepto Vox, que optó por la abstención y presentará un voto particular tras no realizar ninguna propuesta. El contenido de este dictamen puede resultar de gran ayuda para la elaboración de la primera ley demográfica de Asturias, que el presidente Adrián Barbón ha encargado al vicepresidente Juan Cofiño.

Las más de doscientas medidas abarcan actuaciones de ámbito general pero también tocan aspectos concretos como el equilibrio territorial; la cohesión social; la potenciación del medio rural; el fomento de la economía, el empleo y la formación; la conciliación; el apoyo a las familias y a la natalidad; la igualdad; la juventud; el envejecimiento; la fiscalidad; la apuesta por la interculturalidad así como por la cultura y el ocio.

La fiscalidad diferenciada, con una especial atención a las zonas más despobladas, ha sido una de las políticas más recomendadas y reivindicadas, tanto por los expertos como por las asociaciones y particulares convocados a dar su opinión en el parlamento asturiano en esta comisión no permanente, que ha presidido la diputada socialista Gimena Llamedo. Aunque el debate sobre las rebajas fiscales suele suponer una “línea roja” entre los grupos de la izquierda y la derecha, el grado de consenso sobre su necesidad para combatir el declive demográfico de Asturias ha sido alto.

El dictamen propone ampliar las deducciones fiscales por nacimiento o adopción, aconseja profundizar “en la política de fiscalidad diferenciada del medio rural, mejorando los beneficios fiscales vinculados a zonas en riesgo de despoblamiento” así como definir nuevas medidas al respecto. En concreto, una de las propuestas recogidas aboga por “concentrar el refuerzo de la política fiscal diferenciada en aquellas medidas que busquen fijar población” y “atendiendo de manera especial las necesidades de la población joven y de las familias numerosas y monoparentales”. En el capítulo referente al apoyo a la natalidad, el dictamen plantea que las ayudas directas por nacimiento o adopción “para contribuir a los gastos derivados de la crianza durante los primeros años de vida, deberán graduarse en función de la situación socioeconómica de la familia receptora”.

La lluvia de ideas que los comparecientes de esta comisión parlamentaria aportaron a lo largo y ancho de seis meses, entre marzo y septiembre del pasado año, se traduce ahora en un amplio abanico de iniciativas a tener en cuenta para tratar de frenar la pérdida de población en Asturias, que este año bajará del millón de habitantes.

Uno de los datos que marcan el declive demográfico radica en que Asturias es una de las regiones con menor tasa de inmigración extranjera, casi cinco puntos por debajo de la media española. La comisión parlamentaria plantea “potenciar los programas destinados a la acogida de población inmigrante” así como desarrollar estrategias “dirigidas a las políticas migratorias con especial atención a las necesidades del mercado laboral de Asturias”. En este campo también hay un alto grado de acuerdo para “favorecer la acogida de personas refugiadas”.

La elaboración de una ley específica, el establecimiento de alianzas suprarregionales con otros territorios europeos en situación similar, la apuesta por la declaración responsable para simplificar el urbanismo en el medio rural, mantener el compromiso de sostener escuelas rurales con 4 alumnos, la potenciación de los bares tienda y de la industria agroalimentaria, el impulso a un nuevo plan forestal y la reivindicación de un plan de gestión del lobo que haga compatible la defensa de la ganadería extensiva de Asturias con la protección de la especie son algunas de las iniciativas recogidas en este dictamen, que llegará al Pleno de la Junta después del verano.

La presidenta de la comisión, Gimena Llamedo (PSOE), consideró “muy importante que este dictamen haya sido fruto de un amplio acuerdo político entre los diferentes grupos parlamentarios, que muestra la responsabilidad y altura de miras en torno a un problema de estado que requiere ambición, constancia y medidas a largo plazo”. Cristina Vega (PP) constató el voto favorable de su partido pero advirtió que “es una mera declaración de intenciones, que si no se trasladan a Presupuestos no servirán de nada”, defendió que “el principal partido de la oposición ha estado a la altura y ahora pedimos lo mismo al Gobierno, porque si estas medidas no se reflejan en el Presupuesto no valdrán”. Susana Fernández (Cs) afirmó que “el reto demográfico no se solucionará con esta comisión ni con su dictamen. La única manera de afrontar este problema con éxito es actuando sobre el empleo y la fiscalidad”. Nuria Rodríguez (Podemos) consideró como “una buena noticia que todos los grupos, a excepción de Vox, coincidamos en el análisis y sustanciación de las necesidades más acuciantes de nuestro medio rural. Ahora tocar hacer realidad tanto el diagnóstico como las acciones a realizar”.

Ovidio Zapico (IU) destacó “el amplio consenso, de seis de los siete grupos parlamentarios, fruto de un debate con sosiego y sereno, que recoge mucho de lo que nos trasladaron los expertos y muchas propuestas nuestras”. Adrián Pumares (Foro) espera que “la ley entre cuanto antes en la Junta; seguiremos intentando que el Gobierno asuma nuestras propuestas, como hizo con las ayudas directas y la fiscalidad diferenciada”. Sara Álvarez Rouco (Vox) defendió la ausencia de propuestas de su grupo “porque a estas alturas es de sobra conocida nuestra opinión sobre el planteamiento del Gobierno socialista en relación al problema demográfico asturiano. Estudiaremos el dictamen con las propuestas del resto de partidos y emitiremos nuestro voto razonado”.