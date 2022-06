PP e IU acusan al PSOE de “vender propaganda y humo” en materia de infraestructuras

“Humo preelectoral” y “propaganda”. Así valoraron ayer el PP e IU el mapa de inversiones en infraestructuras presentado por el Ministerio de Transportes y “bendecido” por el presidente del Principado, Adrián Barbón. “Ir a por huevos y tan solo conseguir revolver el gallinero”, es lo único que logró Barbón en su “tour propagandístico por los ministerios”, según el diputado autonómico del PP Álvaro Queipo. “No ha presionado nada, no ha traído ninguna novedad y, sobre todo, no ha conseguido acortar ningún plazo ni concretar ninguna inversión que no sea el típico humo preelectoral”, añadió.

Queipo subrayó que una “amplísima mayoría” de las inversiones que enumera el Gobierno “no pasa de planes sin proyectar o licitar” y la mayoría de inversiones que están en marcha son producto “del impulso del Gobierno del PP”. Acusó al PSOE de “vender humo a los asturianos”. El coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, por su parte, afeó a Barbón que pida no entrar aún en campaña, cuando “claro que él sí que lo está, y pretende que los demás asistamos silenciosos a lo que no deja de ser propaganda”. Señaló que en materia de infraestructuras solo hay “proyectos y retrasos”, y tildó de “vergüenza” que no haya responsables del deterioro del puente la Barrosa, en Salas, y que siga “sin haber el impulso imprescindible a las cercanías ferroviarias”.