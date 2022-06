La Junta General ha acogido hoy un nuevo acto de Espacio Fundamentos, el foro de debate promovido por el Parlamento asturiano y la Universidad de Oviedo. En este caso, Tania Groppi, catedrática de Instituciones de Derecho Público de la Universidad de Siena, y Miguel Ángel Presno Linera, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, han impartido sendas conferencias sobre "Globalización, estado social y democracia".

Paloma Requejo Rodríguez, Doctora en Derecho y Profesora Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo ha presentado a los conferenciantes, en un acto en el que también ha intervenido la vicepresidenta primera del Parlamento asturiano, Celia Fernández, y al que han asistido diputados y diputadas, así como el Letrado Mayor de la Cámara, Alberto Arce, entre otras autoridades.

Miguel Ángel Presno ha hablado de la forma de globalización más tradicional, "que es la globalización económica", detallando "cómo ha condicionado las respuestas institucionales, que a veces generan frustración porque hechos que ocurren en otros países, por ejemplo en la guerra de Ucrania, repercuten también en España, lo que a veces supone un elemento de deslegitimación del sistema democrático porque vemos que tenemos problemas pero no somos capaces de darles respuesta".

Durante su intervención, también se ha referido a la globalización que, según el catedrático de Derecho Constitucional, tiene que ver con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, "donde se echa en falta que haya una regulación normativa, que está intentado abordar la UE pero aún está en una fase embrionaria, por lo que ahí hay un reto de encauzar esta nueva globalización para que no menoscabe la democracia, el Estado social y el Estado de derecho".

Tania Groppi ha alertado en su discurso sobre el retroceso democrático y la crisis de la democracia. Para la catedrática de Instituciones de Derecho Público de la Universidad de Siena, "globalización, Estado social y democracia tienen una conexión estrecha porque la crisis de la democracia es una crisis del Estado social, lo que es consecuencia de la globalización". En países como España e Italia, ha reflexionado Groppi, "que tenemos en nuestras Constituciones la igualdad sustancial y los derechos sociales, tenemos que seguir trabajando para asegurar la prescripción de estos principios constitucionales pese a los desafíos enormes que hay en el mundo global".

La catedrática italiana ha advertido también de los riesgos que la invasión rusa en Ucrania está teniendo en el mundo "porque los Estados tienen que gastar más en defensa, lo que implica que hay que reducir los gastos en derechos sociales". A su juicio, "tenemos que seguir trabajando en una dirección que parece una utopía, como dice el profesor Luigi Ferrajoli, en la Constitución de la tierra" para fomentar que "los principios que tenemos en nuestras Constituciones se trasladen a nivel global para que no se vacíen a nivel doméstico".

Celia Fernández, por su parte, ha reflexionado en su intervención sobre las "nuevas fracturas sociales" y los cambios políticos y culturales, cuestiones que, a su juicio, "están tensionando el Estado de Bienestar, un Estado de Bienestar diseñado para encarar desafíos de épocas anteriores". En este sentido, alerta de que "hay quienes hablan de que ya estamos sumidos en unas situación profunda y estructural de crisis, una crisis compleja y polifacética porque no es sólo económica sino también social, política, cultural, institucional, ecológica y de valores". Para la vicepresidenta primera, la salida a esta situación "pasa, fundamentalmente, por una reestructuración de las políticas sociales, desde una perspectiva de inversión y no sólo como gasto, donde los Estados tengan un papel proactivo, capacitador y preventivo con el objeto de no tener que actuar solo de forma reparadora".

"Es necesario invertir en la gente y desarrollar un Estado de bienestar activo y dinámico", ha defendido Celia Fernández, convencida de que "necesitamos una Europa más social, si queremos que Europa sea más fuerte". Finalmente, ha reclamado "más democracia en la toma de decisiones de la Unión Europea y más economía ecológica, social y solidaria".