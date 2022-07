IU traslada el frente contra la ley de Calidad Ambiental a la Federación Asturiana de Concejos

IU no ceja en su guerra contra el proyecto de ley de Calidad Ambiental. La coalición quiere aprovechar el fin de la actividad ordinaria en la Junta General del Principado para impulsar un nuevo frente contra esta iniciativa legislativa del Gobierno socialista en la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que, hasta ahora, no se ha pronunciado de forma oficial sobre esta cuestión, que está alejando a dos fuerzas que había sido socias en la mayor parte de esta legislatura.

"Somos la segunda fuerza municipal de Asturias y todos nuestros alcaldes y alcaldesas están en contra de este proyecto de ley, que para los ayuntamientos supondrá asumir más responsabilidades a cambio de nada; es decir más competencias sin que haya más personal ni recursos", ha valorado Ovidio Zapico, el coordinador de IU de Asturias, que ha comparecido junto a los alcaldes de Riosa, Mieres, Morcín, Teverga y Quirós, tras una reunión en la que también ha estado la portavoz parlamentaria, Ángela Vallina., y el resto de regidores de la coalición mediante conexión telemática.

El objetivo de IU ahora es aprovechar el verano para seguir "tejiendo alianzas" que permitan lograr en distintos frentes tumbar la nueva Ley de Calidad Ambiental. La ofensiva municipal se suma a la ya iniciada con colectivos conservacionistas y ecologistas, con Comisiones Obreras. Zapico avanzó que en este mes se buscará la complicidad con otras entidades frente a una normativa "regresiva y alto impacto" en materia, por ejemplo, de salud pública. La alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, informó que ha enviado una carta a la FACC pidiendo abrir ese debate en el foro que agrupa a todos los ayuntamientos de Asturias y que le han respondido que "en breve" habrá una reunión para tratar este asunto en el seno de la comisión de medio ambiente. Para Zapico es imprescindible que la FACC se pronuncie sobre la ley, algo que hasta ahora no ha sucedido ya que "en el Parlamento no sabemos lo que opina la Federación Asturiana de Concejos, porque el día que tenía que comparecer la Presidenta ante la Comisión, excusó su presencia". La regidora riosana ha defendido que "es en la FACC donde debemos debatir y donde debemos insistir en los problemas que genera esta ley, los Ayuntamientos no podemos seguir teniendo estas competencias ".

El coordinador general de IU ha rechazado la idea trasladada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, de que existe un gran consenso en los ayuntamientos para agilizar las tramitaciones en materia medio ambiental. "Además de los Ayuntamientos en manos del PSOE existen otros, de otras fuerzas y también independientes que, probablemente rechacen esta cambio legislativo", afirmó Zapico.

El alcalde de Morcín, Maximino García, alertó de la puerta que se abre a la arbitrariedad con esta ley "ya que puede haber ayuntamientos que sean más o menos permisivos", al valorar permisos que, en la actualidad, eran de competencia autonómica. Ovidio Zapico también rechazó "la falsa dicotomía" esgrimida por el Gobierno de Asturias para justificar la Ley de Calidad bajo una supuesta agilización de los procesos administrativos: "Guerra a la burocracia, sí, pero a la burocracia social, que seguimos recibiendo día tras días quejas en torno a la Consejería de Bienestar Social, con una problemática que afecta a las personas más vulnerables y en servicios esenciales. Y ahí, yo creo que el Gobierno renuncia a hacer esa guerra a la burocracia. Hace la guerra a la burocracia que le mandan los intereses empresariales, aglutinados en torno a la Cámara de Comercio de Oviedo". IU ha criticado que el Gobierno regional no se muestre tan diligente para dar respuesta situación, según e a la difícil situación que atraviesan trabajadores de empresas que prestan servicios a la red pública de geriátricos, el ERA, a los "han anunciado que no van a pagar a sus trabajadores en julio ni el sueldo ni la paga extraordinaria: "Eso sí que es grave y, ahí, yo creo que el Principado tendría que agilizar esa guerra contra la burocracia y hacer una administración social al servicio de las personas".