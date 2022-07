Podemos denuncia el impago de nóminas en contratas del ERA

Podemos pone en su punto de mira «la falta de solvencia» de empresas que tienen adjudicados servicios en la red pública de geriátricos del Principado, el ERA. El portavoz de la formación morada en la Junta General, Rafael Palacios, aseguró ayer que una de esas empresas acaba de amenazar a su personal con no abonar la nómina correspondiente al mes de julio ni la paga extra de verano. Y ha señalado que esa misma y otras entidades, que prestan diferentes servicios en los Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias, cometen varias irregularidades como, por ejemplo, vulnerar la ley que obliga a disponer de planes de igualdad a aquellas con más de 250 trabajadores. Palacios sostiene que este cúmulo de irregularidades y anomalías persigue «un caos deliberado en el ERA para proceder a su privatización».

El portavoz de Podemos en la Junta General cargó contra la actitud de una de esas empresas, que en el día de ayer avisó a los trabajadores de su departamento de limpieza de que «no les va a pagar la extraordinaria de verano, ni el mes de julio». Palacios enmarcó este aviso «con la amenaza que han realizado varias empresas, subcontratadas por el ERA, de que no van a pagar a personal que realiza diferentes tareas en las residencias públicas de Asturias». El diputado aseguró que la entidad que ha comunicado a los trabajadores que no les va a pagar la extra ni la nómina de julio «no ha acreditado su solvencia técnica y es una de las que no presenta sus planes de igualdad, como estipula la ley». El portavoz de Podemos exigió al Principado que mueva ficha para evitar este tipo de prácticas y amenazas que, dijo, van en detrimento del servicio que prestan las residencias públicas de mayores: «El Gobierno asturiano, de forma inmediata, debe exigir a las empresas que tienen trabajadores en la red pública de residencias que se les paguen inmediatamente los salarios y que dejen de amenazar a las empleadas con no pagar los salarios. Esas empresas, independientemente de los motivos, tienen la obligación de pagar a la plantilla que presta sus servicios diariamente en las residencias del ERA», planteó.

Rafael Palacios se manifestó en términos duros tanto contra el Gobierno autonómico como con esas empresas subcontratadas. «El Gobierno de Asturias no está pagando a estas entidades, las empresas no quieren pagar los sueldos a los trabajadores y el Principado, sin embargo, está cobrando a las personas que están en esas residencias», resumió el portavoz de Podemos en la Junta, que atribuyó esta dinámica a una estrategia premeditada. «Hay un objetivo claro, por parte del Gobierno de Asturias y de la gerencia del ERA, de privatizar esta red, justificándolo con una gestión que en la actualidad es desastrosa».

Respuesta de la Consejería

La consejería de Derechos Sociales aseguró ayer que «en relación a los pagos desde el organismo Autónomo ERA se están tomando todas las medidas al alcance para agilizar el abono de las facturas pendientes a las empresas que gestionan diferentes servicios». La administración regional explica que «existe consignación presupuestaria para ello y por lo tanto estamos volcados en solventar todas las dificultades administrativas que se presenten para pagar en tiempo y forma».

Por otra parte, el portavoz podemista, Rafael Palacios, criticó las reiteradas negativas del Gobierno regional a facilitar la documentación que había requerido sobre la solvencia técnica de esa empresa. «No dan esa documentación porque, o bien no la tienen, o simplemente no quieren que veamos todos los chanchullos», denunció el diputado autonómico de Podemos, que aseguró que la Mesa de la Junta ha acordado ya una queja formal por dicha actitud que, a juicio de Palacios, «supone un ejemplo claro de falta de transparencia total».