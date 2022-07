El presidente de la Junta General, Marcelino Marcos Líndez, ha intervenido hoy en el acto de inauguración de las XX Jornadas del Pan y las Natas Vaqueiras de Naraval (Tineo). El presidente del Parlamento asturiano ha sido el invitado de honor a actuar como pregonero en la edición de este año que, como es tradicional, está organizada por la asociación cultural "Manxelón" y el Museo Vaqueiro de Asturias.

En su intervención, Marcelino Marcos Líndez, en su defensa de la "buena comida tradicional", ha puesto en valor la tradicional degustación del pan y las natas vaqueiras, unas Jornadas que, "con gran acierto" se organizan para celebrar una fiesta "en la que se unen dos productos tradicionales de esta zona: las natas y el pan, dos mundos contrapuestos y unidos a través de esta excelente iniciativa".

Tras agradecer ser elegido como pregonero, "una tarea tan ilustre como grata pues me permite pregonar las excelencias de esta tierra que tanto aprecio", ha confesado ante el centenar de personas que han acudido a Naraval a celebrar las Jornadas, que "comparezco ante vosotros con el corazón y el sentimiento de ser lo que soy, hijo y vecino de Tineo". "Siempre que puedo, y que me dejan, hablo de mi tierra; hoy, una vez más, no dejaré pasar la oportunidad", ha añadido sobre su concejo natal, al que ha definido como "una tierra tolerante, abierta y generosa; llena de olores y sabores, de esos que te roban el alma y que echas de menos cuando no estás". "Cuando más tiempo estoy fuera y cuanto más conozco por ahí, más me enorgullece decir, a boca llena, que soy de Tineo. Cuanta más gente conozco, más me gustáis vosotros, gente noble, alegre, hospitalaria y luchadora", ha añadido.

Las Jornadas, según el presidente del Parlamento asturiano, son señas de identidad de "nuestro folclore, de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura vaqueira y de la magia y la verdad que esta tierra nuestra desprende, una tierra que atesora cultura, tradiciones y gastronomía. Tenemos mucho y deberíamos creérnoslo más". Para Marcelino Marcos Líndez, "el Festival Vaqueiro, la Vaqueirada y estas Jornadas "son un aliciente más para que los turistas nos conozcan a través del paladar". En el caso de las Jornadas, "exaltamos unos productos tan nuestros como el pan y las natas, con unos actos que siempre van de la mano y del buen hacer de la Asociación Cultural Marxelón".

"El pan y las natas vaqueiras", señaló en un momento de su intervención junto al Museo Vaqueiro, "suponen una experiencia que, aún hoy, sigue definiendo el sentido de pertenencia a un grupo y a una cultura. Son un elemento de identificación cultural, productos que nos permiten reconocer el funcionamiento de determinadas estructuras sociales y son la síntesis de la historia de un grupo humano fundamental para comprender el carácter de la gente de esta tierra". Tras agradecer "vuestro esfuerzo por salvaguardar nuestras tradiciones", Marcelino Marcos Líndez ha destacado que "el pan y las natas se convierten estos días en vehículos de memoria, vehículos que pueden llegar incluso a transformarse en una obra de arte".

El presidente del Parlamento asturiano ha presenciado el acto de entrega de las placas honoríficas. La destinada a la Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de Tineo, por su labor de visita y acompañamiento a las personas vulnerables en los pueblos y brañas del concejo durante la pandemia, fue entregada por el alcalde, José Ramón Feito, que felicitó a los ganadores y elogió su labor.

"Casa Simón del Barreiro" también recibió una distinción, que entregó el presidente del Parlamento asturiano, por su colaboración con la Asociación Cultural Manxelón.

El Grupo Vaqueiro Cultural "La Corte" ha amenizado unas Jornadas que concluyeron con la degustación del pan y las natas vaqueiras.