El PP achaca a "la nefasta gestión" de los cotos la superpoblación de jabalíes en Asturias

El PP achaca la superpoblación de jabalíes en Asturias a "la nefasta gestión" de los cotos de caza por parte del Principado, propiciando la expansión de una especie que ya cuenta con más de 48.000 ejemplares en la región, según los datos de la propia consejería de Medio Rural. El diputado Javier Brea, portavoz de Agroganadería del Grupo Parlamentario Popular, emplazó ayer al consejero Alejandro Calvo a que "empiece a gestionar de una vez los cotos de caza" para poner freno a la proliferación del jabalí en todo el territorio de Asturias.

"Como siempre, el PSOE primero crea el problema por falta de gestión en los cotos y luego anuncia un plan, cuando lo que tiene que hacer este Gobierno es gestionar los cotos como es debido", planteó Brea, quien denunció el retraso de dos años por parte del Principado en la adjudicación de los cotos de caza. "Los cotos se adjudican cada diez años, por lo que se sabe perfectamente cuándo procede su renovación. Sin embargo, el Gobierno de Barbón no solo no ha llegado a tiempo sino que encima dos años después sigue sin haber adjudicado muchos de esos cotos", señaló el parlamentario popular. Según sus cálculos, Asturias acumula en la actualidad unos 25 cotos en los que no se puede cazar desde hace dos años, una situación que dificulta aún más el control de una especie en clara expansión en la región, donde su presencia ya se ha hecho habitual incluso en áreas urbanas.

Javier Brea también apuntó una de las consecuencias de que dichos cotos no estén adjudicados a las asociaciones de cazadores. "En este caso, las indemnizaciones por daños causados por fauna salvaje corren a cargo de la Administración regional y, por lo tanto, del bolsillo de todos los asturianos, y no de las sociedades de cazadores. Y para colmo, el Gobierno regional ‘paga tarde y muy poco’", aseguró el diputado autonómico del PP. Esta situación genera, añade Brea, que los ganaderos y agricultores se vean obligados a asumir pérdidas económicas cuando atraviesan por una situación extremadamente crítica: "Tengamos en cuenta que mientras la Administración va a indemnizar al agricultor con 100 euros por tonelada, este tendrá que pagar 170 euros por esa misma tonelada si quiere reponerla y además tardará más de un año para cobrar la indemnización".

Brea puso como ejemplo los daños que están afrontando los agricultores de Villaviciosa, donde los jabalíes han causado estragos en las cosechas de maíz.