Podemos se abre ya a una alianza electoral, pero IU ve "más izquierda que debe hablar"

Podemos anticipa el último curso electoral de una legislatura "sin ningún hecho relevante aprobado" tirando de la manga izquierda de Adrián Barbón. La coordinadora autonómica del partido, Sofía Castañón, y el portavoz en la Junta, Rafael Palacios, volvieron ayer a enseñar su disposición a dar la salida a la negociación del presupuesto de 2023 y a presentar las cuentas como "la gran oportunidad del Gobierno para cambiar de rumbo, reorientando la legislatura hacia la justicia social y la defensa de los derechos de toda la ciudadanía", o más bien como la ocasión del presidente del Principado para demostrar que sabe "tocar el violín con la izquierda". "Si se deja de geometría variable" y de aproximaciones a Ciudadanos, "tendrá a Podemos dispuesto al diálogo para conseguir unos presupuestos útiles para Asturias", resalta Palacios.

Queda planteada una batalla que se dirimirá en el otoño, que promete mucha miga política y que tal vez tenga mucho que decir en el porvenir electoral del espacio a la izquierda del PSOE. Palacios afirma sin titubeos que el diálogo que su organización mantiene "permanentemente abierto con todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales de la izquierda" tiende a una coalición electoral con IU y otras sensibilidades de sus aledaños ideológicos. "Estamos trabajando para eso, tenemos abierta esa posición y esa es la voluntad", anuncia Rafael Palacios, que parte de que la fusión de intereses, la sanación de heridas y la "recomposición del diálogo y la unidad de acción" va en su ADN, pero reconoce también que aquí los movimientos de aproximación "no son sencillos. Hay intereses tácticos y estratégicos por todas las partes, pero el diálogo es firme, se ha reforzado el trabajo conjunto en la Junta...".

"Dijimos que íbamos a buscar la manera de poder aunar a todas las fuerzas que estén a la izquierda y tengan una hoja de ruta", asume igualmente Sofía Castañón. Entiende que entre organizaciones diferentes "tendremos nuestros legítimos matices, pero también la capacidad de ponernos de acuerdo para concurrir electoralmente. Esa es la intención y el compromiso, y en eso estamos trabajando" sin que altere "para nada" sus planes, reseña, la renuncia de Sumar, la plataforma que apadrina Yolanda Díaz, a concurrir a las municipales y autonómicas. El movimiento de la vicepresidenta del Gobierno "está conformándose y hay que dejarle espacio y tiempo", señala Castañón antes de invitar a considerar que "Asturias tiene su propia idiosincrasia y nosotros la defendemos así desde una perspectiva asturianista".

Al otro lado, desde IU se asume el "reto importantísimo" que afronta este espacio a la izquierda del PSOE, con su necesidad de "ordenarse" y "no repetir errores y fracasos anteriores". Pero para eso, el responsable de la política de alianzas en la coalición, Alejandro Suárez, entiende que "hay más izquierda que tiene que hablar", y cita a Más País, a Izquierda Asturiana e incluso a "gente que no está adscrita a nada". La cuestión, remarca, "no puede ser abordada de manera mecánica entre pocos, sino entre muchos", y fundamentalmente ha de pivotar sobre "el eje de la gobernabilidad". También él ha llegado por aquí hasta los presupuestos de 2023, "donde esta izquierda tiene que hacer una apuesta desde septiembre por la unidad presupuestaria". La unidad, dice, "no es algo teológico, sino material", y hay mucho material del que discutir pensando en unas cuentas claves en un momento de tensión inflacionista y crisis en ciernes en el que "lo que no puede hacer esta parte de la izquierda es no tener una posición nítida en el mayor reto que tiene Asturias", ni renunciar sin más a las cuentas de un momento que la llegada de los fondos europeos hace especialmente trascendente.

En la historia reciente, IU ha sido un apoyo presupuestario estable para el PSOE, pero únicamente coincidió con Podemos votando a favor ante las cuentas de dos ejercicios, los de 2019 –el último de Javier Fernández– y 2021, el primero de la pandemia… En el lado morado, mientras tanto, en un mensaje que puede ser interpretado en clave interna, habida cuenta de que los críticos de la actual dirección de Podemos la acusan de exceso de connivencia con el PSOE, Palacios va a empezar esta porfía presupuestaria con el Gobierno con cierta dureza, constatando que hasta ahora "la voluntad de diálogo ha sido cero, al menos con la izquierda".

"Una fiscalidad más justa"

Se resiste el diputado a precisar del todo en qué propuestas concretas se traducen sus peticiones. Los dirigentes de la formación morada aducen al unísono que conviene esperar a que el diseño del Gobierno "esté sobre la mesa", pero avanzan que algunas de sus iniciativas enfocarán de nuevo hacia la política fiscal, reincidiendo en un intento que ha fallado ya otras veces. Pedirán "una fiscalidad más justa" y pondrán el acento en la política social, para que en este contexto de amenaza de crisis "se blinde lo público, lo social, lo sociosanitario y educativo, y la gente pueda afrontar con esperanza su futuro…" Sin líneas rojas de antemano, y en contra de lo defendido hasta ahora en muchas ocasiones por el Ejecutivo, Castañón entiende que "en las comunidades autónomas también tenemos margen para materializar una fiscalidad más justa y progresiva, para que contribuyan más quienes más tienen, y éste va a ser uno de los debates que nos vienen de aquí a unos meses".