El "desprecio" a la ecotasa "cabrea" a IU, que urge al PSOE a negociarla

Izquierda Unida percibe con cierto "cabreo" el silencio del Gobierno del Principado ante su propuesta de incorporar al panorama fiscal asturiano de una ecotasa turística. La formación ha reavivado este verano, hace apenas un mes, la idea de un impuesto que ya incluyó sin eco entre sus peticiones para la última negociación presupuestaria. La formación recibió entonces por toda respuesta la promesa de constitución de una mesa de negociación de la que no han sabido nada. Ese espacio de análisis, con expertos y agentes sociales, "era un compromiso del PSOE", recuerda con disgusto el coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, que urge la convocatoria y la enmarca en la demanda más genérica de "un planteamiento serio en materia impositiva" que la coalición llevará, junto a la ecotasa, a la discusión sobre el presupuesto de 2023.

A juicio de la formación, la constatación del buen comportamiento de la respuesta de los turistas este verano es un motivo que avalan la necesidad de la puesta en marcha de una ecotasa que "se desprecia", lamenta Zapico, pese a que "está orientada a la creación de empleo" y debería "merecer una atención del Gobierno que no estamos teniendo". Según el diseño de IU, el tributo gravaría las pernoctaciones, los descensos en canoa por el Sella o el transporte a los Lagos con el propósito de recaudar en torno a tres millones de euros que sugieren destinar a la generación de al menos 150 puestos de trabajo preferentemente en los municipios de la Asturias más despoblada. Zapico no entiende las reticencias de un Gobierno "muy sensible a las presiones de la patronal turística y a determinados intereses empresariales", aduce que su ecotasa "no va contra el empresario, porque la pagaría el turista", y afirma que en Asturias "los momentos no los deberían marcar la derecha económica y sus asociaciones empresariales".

En esa misma línea, el alcalde de Morcín y secretario de Organización de IU, Maximino García, urgió ayer la apertura de la mesa negociadora, "avalada por los datos turísticos de este año" y con el propósito de que "la recaudación sea finalista para proyectos de empleo dentro del propio sector turístico, pero orientados a la protección medioambiental".