La fractura interna en Podemos pone condiciones al diálogo en la izquierda

El intento de ensamblaje de las piezas en el espacio ideológico a la izquierda del PSOE ha iniciado el camino sin demasiadas certezas sobre sus posibilidades de entendimiento. Los actores principales, Podemos e IU, han enseñado esta semana versiones no del todo coincidentes sobre el ritmo y el estado de las conversaciones para una posible unión de fuerzas con las urnas de mayo al fondo. Allí donde los morados se abren sin ambages a la opción de una alianza electoral y anticipan que "trabajan" para ella, la coalición refrena algunas de esas ansias y habla de involucrar a "más izquierda" en la ecuación y de empezarla por la búsqueda de puntos de entendimiento "materiales", o tangibles, en el entorno de las prioridades del próximo presupuesto autonómico.

Ante la abierta disposición a "trabajar" por una lista conjunta que exhibió este martes Podemos, IU ha llamado a "no repetir errores anteriores" y a abrir el foco hacia otras organizaciones representativas de la izquierda, incluso a quienes "no están adscritos a nada". Hay quien indica en el entorno del proceso que en su desarrollo no ayudará la fractura abierta en el interior de Podemos, o el conflicto que la dirección actual del partido, que encabeza Sofía Castañón, mantiene desde hace meses con los afines al exsecretario general y aspirante en las últimas primarias Daniel Ripa. El enfrentamiento enrarece el ambiente, confirman fuentes próximas a las conversaciones, e incluso "puede llegar a dificultar la capacidad para llegar a acuerdos". La brecha en la organización morada amenaza, según esa versión, con poner condiciones para el consenso respecto a los participantes en un diálogo que desde ambas partes desean, al menos de palabra, que sea lo más amplio posible en cuanto a la incorporación de las sensibilidades del sector progresista en el Principado.

A la vista de las posiciones de partida en los dos lados, la discusión tiene aún abundante recorrido por delante. Empezando por definir los interlocutores de un posible entendimiento. IU ha hablado de la inclusión de Izquierda Asturiana y Más País, por ejemplo, además de esos "no adscritos". Podemos mantiene, según su portavoz en la Junta, Rafael Palacios, "el diálogo permanentemente abierto con todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales de la izquierda" de cara a "una recomposición del diálogo y la unidad de acción" que tiene las miras puestas, en eso coinciden Castañón y Palacios, en la construcción de una coalición electoral para los próximos comicios de mayo.