La intervención del presidente de la Junta General, con motivo del pleno institucional del Día de Asturias, ha servido a Marcelino Marcos Líndez para trasladar "un discurso con una cierta dosis de optimismo respecto a la Asturias de los próximos años". Un tipo de optimismo "realista" sobre el Principado, ha puntualizado el presidente del Parlamento asturiano, basado en la convicción de que "las asturianas y los asturianos no nos rendimos nunca".

Marcelino Marcos Líndez ha remarcado que, "ante una legislatura en la que hemos visto y vivido cosas sorprendentes y contradictorias, Asturias siempre ha dado muestra de resistencia, de intentarlo, de emprendimiento y de modernización, y cada asturiana y asturiano están aportando todo aquello de lo que son capaces". "Por eso", ha añadido, "debemos tener confianza en Asturias y debemos transmitir confianza a Asturias, desde el realismo; debemos infundir en la ciudadanía de nuestra comunidad autónoma la creencia en sus posibilidades, porque realmente existen".

En concreto, el presidente de la Junta ha querido, durante su intervención ante el pleno de la Cámara, "centrar ese optimismo en el futuro de nuestra zona rural y debo reconocerles que soy más optimista ahora que al comienzo de este mandato".

Marcelino Marcos Líndez se ha felicitado de que, "por fin, nos hemos dado cuenta de que uno de los grandes objetivos de nuestras políticas debe ser la Asturias verde y digital, una Asturias en la que nuestra zona rural tenga recursos y capacidades para ser un actor relevante en la transición energética y en la transformación digital". Asimismo ha puesto en valor que "nos hemos dado cuenta que el papel de la mujer es absolutamente clave para la recuperación del mundo rural". Y, sobre todo, el presidente del Parlamento asturiano ha destacado como positivo que "hemos comprendido que sin agricultura y ganadería no puede haber desarrollo rural alguno".

"Estamos empezando a contemplar nuestra zona rural no como la Asturias vaciada, expresión que, por cierto, no me gusta nada, sino como la Asturias de las oportunidades, y a nosotros los políticos", ha subrayado Marcelino Marcos Líndez, "nos toca crear las condiciones para que así sea". En este sentido, ha pedido que "seamos todos conscientes, los gobernantes y los gobernados, la oposición y el gobierno, de que la gestión pública rural es muy difícil pues se plantea continuamente el problema de encontrar el equilibrio entre las obligaciones ecológicas y ambientales, las necesidades sociales y la racionalidad económica; un compromiso que nunca se debe dejar a la improvisación sino trazando estrategias coherentes". Pese a este contexto de dificultad, el presidente de la Junta se declara "optimista porque he visto a lo largo de esta legislatura la presencia continua del medio rural en la agenda pública asturiana". "Se están dando pasos", ha subrayado, "para dar respuesta a los problemas de la zona rural asturiana".

Tras destacar que el Parlamento asturiano "ha abordado el tema de la despoblación del medio rural con realismo y con perspectiva, poniendo a las personas en el centro del territorio y teniendo en cuenta que el reto demográfico es una cuestión de igualdad de oportunidades", el presidente de la Junta ha abogado por "tener confianza y crear confianza". En este sentido, ha puesto en valor que "la firmeza de un gobierno ante las autoridades estatales en determinados temas, a pesar de ser del mismo signo político; un gobierno que está dispuesto a pagar cualquier precio con el fin de garantizar la supervivencia de las asturianas y los asturianos, siempre me dará confianza".

Convencido de que "todos los grupos de esta Cámara debemos sumar", Marcelino Marcos Líndez ha defendido su optimismo porque "esta comunidad está superando las crisis y recuperando la ilusión y la autoestima; tiene ante sí un horizonte despejado de malos presagios y se encamina hacia un futuro de crecimiento y mejora del bienestar. Debemos seguir por este camino".