Barbón entra en la guerra fiscal: "Eliminar Patrimonio es renunciar a política social"

Asturias no seguirá la senda de una rebaja fiscal generalizada, por mucho que otras comunidades, las gobernadas por el PP, hayan abierto la batalla de la competencia tributaria entre territorios. El presidente del Principado, Adrián Barbón, recalcó que la supresión del impuesto de Patrimonio en Asturias "supondría el fin de muchas políticas sociales", y entre ellas citó las ayudas que el gobierno regional sitúa de cara al próximo año en el marco de la aprobación de los futuros presupuestos autonómicos: las ayudas a la natalidad o a la pobreza energética".

"Eliminar el impuesto de patrimonio, que en Asturias afecta a 3.500 personas, supondría perjudicar al resto de la población, a cientos de miles de asturianos", indicó Barbón, quien cree que "compensa más que los ricos paguen más impuestos y, a cambio, tengamos estas políticas sociales".

El presidente asturiano no quiso entrar en una disputa con el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno ("a mí no me gusta nunca meterme en casa ajena ni decirle a los presidentes autonómicos lo que tienen que hacer", indicó"), pero consideró que si el Ejecutivo asturiano suprimiera el impuesto de Patrimonio "que para que los asturianos entiendan lo pagan los millonarios, es decir, los que tengan más de un millón de euros, se quedarían fuera muchas políticas sociales", añadió.

Según el presidente autonómico, Asturias recauda con este tributo "unos 25 millones de euros" (según la consejería de Hacienda, algo más de 24 millones de euros), y si se suprimiese "habría que quitar alguna política pública, por ejemplo, supondría tener que eliminar la ayuda a la natalidad".

En este sentido, Barbón volvió a resaltar las propuestas que ha avanzado de cara al próximo Presupuesto: "Somos de las pocas comunidades que dan una ayuda directa, de 1.200 euros por el primer hijo, 1.700 por el segundo y 2.200 en los concejos en riesgo de despoblamiento, para familias con rentas menores de los 45.000 euros". Puesto a señalar lo que habría que eliminar en el otro lado de la balanza de producirse una supresión del tributo de Patrimonio en Asturias, Barbón también se refirió "a la ayuda de compra de libros, o el incremento de la ayuda contra la pobreza energética, que va a beneficiar a 30.000 familias".

La afirmación más inesperada del Presidente fue su convencimiento de que "la gente que paga el impuesto de Patrimonio considera que es justo que se pague porque tienen una visión fiscal progresiva".

Bajar tributaria a diputados

Barbón ya se pronunció sobre un debate que se venía venir en el escenario político nacional, en plena confrontación entre dos modelos económicos: el del PSOE y el del PP. Tras la intervención de la portavoz de Ciudadanos Susana Fernández, Barbón le afeó que "vuelva con el ‘raca-raca’ de bajar los impuestos" al considerarlo "injusto". En cambio, recalcó, su gobierno opta "por presentar una serie de deducciones". "Frente al café para todos, nosotros planteamos actuar quirúrgicamente frente a los más vulnerables y el medio rural", advirtió. En ese sentido, el presidente asturiano señaló que una bajada generalizada de impuestos "supondría bajárselo a los diputados aquí presentes, incluso por más cuantía que la que beneficiaría a otros asturianos con menos ingresos".