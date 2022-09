Los partidos, divididos sobre la política fiscal asturiana: el centro derecha pide rebajas y la izquierda las rechaza

Las discrepantes posiciones relativas a los tributos ya se asomaron en el pasado debate del estado de la región. El hecho de que buena parte de la discusión se dirigiese a la negociación presupuestaria (en cuya ley de acompañamiento se adoptan medidas fiscales) motivó que quedasen claros dos bloques: el del centro-derecha, partidario de una política de rebajas tributarias, y el de la izquierda, que rechaza tocar impuestos, e incluso defiende elevarlos a las rentas más altas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió la política de bonificaciones porque se dirige a colectivos específicos.

Pablo González, portavoz económico del PP en la Junta, considera que rebajar tributos en Asturias "es algo de sentido común". "Estamos pagando más impuestos a raíz de la inflación, concretamente 22.000 millones en toda España", indicó el diputado, para quien "lo lógico es devolverle el esfuerzo a quienes más les cuesta afrontarlo".

Para el diputado del PP la "estrategia de deducciones de Adrián Barbón es muy parcial, y de poco efecto". Pablo González va más allá en la raíz del debate y lo sitúa en la discusión sobre si la autonomía fiscal (incluso para adoptar decisiones claramente competitivas entre territorios) es una herramienta idónea, correcta y constitucional. "Se demuestra que es necesario mantener las competencias fiscales para poder ayudar a los asturianos. Esa autonomía fiscal es la que permite a Barbón plantear sus propuestas fiscales por cicateras que sean", insistió el diputado popular.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, considera que "los territorios prósperos o que aspiran a serlo no pueden engañar a sus ciudadanos con la falsedad de que bajar impuestos obliga a reducir servicios públicos, como la sanidad o la educación". Para la portavoz de los naranja "es una mentira que, por mil veces repetida, no se convierte en verdad". Fernández aspira "a tener un Gobierno capaz, que consiga el equilibrio entre que sus ciudadanos no sean esquilmados por las arcas públicas y que puedan gozar del merecido bienestar social". E incidió en que "bajar impuestos no significa recaudar menos: más gente y más empresas pagando menos, suponen más ingresos que menos empresas y menos gente pagando más".

Esta posición de los partidos de centro derecha es diametralmente discrepante de la que mantiene la izquierda. Rafa Palacios, portavoz de Podemos, considera que la decisión del gobierno andaluza de suprimir el Impuesto de Patrimonio "es una medida totalmente regresiva que supone un regalo para el 0,2% de los andaluces más ricos", que permitirá que "los 17.000 andaluces con mayor riqueza se ahorren 97 millones anuales" que deberá compensar la clase media y trabajadora. Para Palacios "la deflactación del IRPF es también una medida regresiva porque serán los contribuyentes de menores rentas los únicos que no se beneficiarán de dicha medida ya que están exentos del pago del IRPF"

Para el portavoz de Podemos, Rafa Palacios, sería "irresponsable y totalmente insolidario" entrar en una estrategia de competencia fiscal entre comunidades autónomas. "Si todas comienzan a hacer lo mismo se produciría una merma en la recaudación y a la postre un desmantelamiento de lo público", aseguró. Por eso, Podemos considera necesaria "una política fiscal diametralmente opuesta", que aumente la progresividad de nuestro sistema tributario asturiano, así como abordar una armonización fiscal de los tributos cedidos a las comunidades. "Se trata de asegurar una tributación mínima y evitar que existan paraísos fiscales como la Comunidad de Madrid o Andalucía", aseguró.

Ángela Vallina, portavoz de IU, califica de "demagógica y populista" la medida, "pensada para beneficiar a quienes más tienen y no a la mayoría de la población, cuyo patrimonio es tan insuficiente como para que no tengan que pagar nada". Vallina cree que la rebaja fiscal andaluza acrecentará la brecha entre clases: "El 99,8% por ciento de andaluces cubrirán el agujero de los 900 millones que se pierden".

El planteamiento de IU es bien distinto: "Defendemos una fiscalidad progresista y progresiva, que cumpla con el mandato constitucional de que quien más tenga más pague". Vallina recalcó que su formación insiste "en la necesidad de una armonización fiscal más en unos momentos como los actuales, donde serán necesarios los recursos públicos para poder hacer frente a los retos de la crisis sanitaria y de la guerra". Es una posición, dijo, "que hasta la UE respalda" y que "rebajar impuestos es mentirle a la gente porque lo que se dejará de ingresar tendrá que compensarse por otro lado o con recortes".

La clara división en el parlamento asturiano queda en evidencia con la postura de Foro: "En nuestro programa electoral, referente al Impuesto sobre el Patrimonio, defendemos eliminar la tributación mediante la inclusión de una bonificación en cuota", insistió Pumares, portavoz y secretario de organización de los foristas. "Creemos que acabar con el Impuesto de Patrimonio, cuya realidad a pesar de las mentiras de Adrián Barbón es que tiene un efecto recaudatorio mínimo, atraería nuevas inversiones al Principado e incrementaría la recaudación a través de un aumento de las bases imponibles".

Ignacio Blanco, portavoz y presidente de Vox, cree que "el Presidente Adrián Barbón ya está tardando en bajar esos impuestos" y que debe plantearse "ya" una rebaja: "Los tributos propios son poco más del 4% de la recaudación y solo por efecto de la inflación Asturias va a recaudar más que eso. Deberían eliminarse los impuestos propios", zanjó Blanco.

El diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, no entró a valorar la decisión de Andalucía: "Vivimos en un estado autonómico con amplio nivel de descentralización competencial", dijo, por lo que cree que "no tiene sentido que todos los territorios tengan impuestos idénticos". Respecto a si Asturias debería seguir la senda andaluza, indicó que ambas comunidades "no tienen casi criterios de comparación en ninguna de sus magnitudes". Para Asturias pidió "el desarrollo de un ecosistema favorable para la dinamización económica, para las empresas y la generación de empleo". Por eso pidió "revisar el gasto ineficiente, elevar la inversión y proponer una fiscalidad acorde con los niveles de riqueza y renta de Asturias".