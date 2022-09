Ciudadanos avisa al Gobierno asturiano: no apoyará un presupuesto con subida de impuestos

Ciudadanos marca una clara línea roja a los presupuestos autonómicos del próximo año: no apoyará unas cuentas que incluya subida de impuestos o la creación de nuevas figuras tributarias, como la ecotasa turística que planea IU. “Si se aprueban, Cs nunca estaría en esa negociación, no entendemos que haya ninguna subida impositiva en Asturias”, ha advertido la portavoz del grupo naranja en la Junta General, Susana Fernández.

Ciudadanos no ha revelado ninguna de las propuestas en materia de apoyo a la natalidad y a la actividad económica que trasladará en esta negociación, en nuevos encuentros con el PSOE, ya más discretos. La portavoz del grupo naranja sí se ha mostrado muy crítica con la posibilidad de que el ejecutivo socialista esté dispuesto a pactar las cuentas con su excompañero, Armando Fernández Bartolomé, ahora en el grupo mixto. “El Gobierno verá si quiere una mera suma de votos, como la que se podría dar con nuestro ex diputado tránsfuga, que no debería estar siquiera en esta negociación porque es una persona que se representa a sí misma, ya que no está en el partido en el que los asturianos le dieron sus votos”.