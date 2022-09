Empieza la negociación del Presupuesto regional entre el acento social y la petición de rebaja de impuestos

El Gobierno regional del socialista Adrián Barbón y la FSA inician este lunes la ronda de reuniones con el resto de partidos de la Junta General (a excepción de Vox) para negociar el respaldo mayoritario al proyecto de Presupuestos para 2023 que presentará el Ejecutivo. Barbón ya remarcó en el reciente debate de Orientación Política, en la Junta, los elementos claves de su propuesta, con varias ayudas para las familias, para fomentar la natalidad o bonificaciones dirigidas al medio rural. Pero la situación económica y la batalla política sobre el marco tributario marcarán buena parte de las negociaciones. El PSOE ya ha señalado que se abre a llegar a acuerdos múltiples, utilizando esa "aritmética parlamentaria" a la que tanto ha aludido el presidente Barbón. Pero los partidos de la izquierda pedirán una clara impronta progresista y social de las cuentas, mientras que el centro derecha insistirá en las medidas de reactivación económica. La necesidad de aprobar unas cuentas con cifras de récord pondrán a prueba la capacidad del PSOE y del Gobierno para equilibrar la balanza de las distintas sensibilidades políticas del arco parlamentario asturiano.

Gimena Llamedo (PSOE)

"Esperamos altura de miras del resto de partidos"

"En una situación como esta, los Presupuestos para 2023 se convierten son una herramienta fundamental", explica Gimena Llamedo, vicesecretaria general de Organización de la FSA. Los ejes con los que el PSOE ha diseñado su proyecto presupuestario para por "movilizar todos los recursos", para "contribuir a dinamizar la economía, crear empleo, respaldar a trabajadores y familias que peor lo pasan, impulsar medidas en materia demográfica, potenciar el apoyo a la juventud y continuar el despliegue efectivo de los fondos europeos". En este sentido, Llamedo recalca los anuncios avanzados por el presidente, Adrián Barbón, con ayudas para el cuidado de niños menores de 3 años si no hay acceso a una plaza en una escuela de bebés, deducciones fiscales, elevar el "ticket rural" o las ayudas a la natalidad. "Afrontamos la negociación con la máxima voluntad de diálogo y acuerdo, y esperamos del resto altura de miras para aprobar unas cuentas de claro perfil social y progresista", sostiene Llamedo. "Asturias no se puede parar", señala.

Teresa Mallada (PP)

"Pedimos un esfuerzo en materia fiscal para compensar a los asturianos"

El PP asegura que acudirá a la reunión negociadora "con responsabilidad y lealtad". "He insistido en que estos Presupuestos han de ser los de la lucha por el Reto demográfico, para que nazcan más niños, nuestros jóvenes no tengan que abandonar el Principado y mantener vivo en medio rural", sostiene Mallada, para quien es necesario "crear riqueza y empleo". Pero con la actual coyuntura económica, el PP considera "fundamental" que el "esfuerzo fiscal que los asturianos realizan, con una de las mayores presiones impositivas del país, se vea recompensado por el Gobierno". "Es decir, que lo que el Estado y el Gobierno autonómico ingresan de más vía impuestos, revierta en los ciudadanos en forma de ayudas, bonificaciones, etcétera", explica. Mallada recalca que "está en el ADN del PP bajar impuestos, porque tenemos la experiencia de que rebajar presión fiscal crea riqueza y empleo y, por tanto, mayor recaudación". Pero el PP ya reconoce que "no espera” del gobierno de Barbón “una reforma fiscal en profundidad". "Al menos pedimos un esfuerzo, algún avance y que se compense a los asturianos", insiste la presidenta del PP asturiano.

Susana Fernández (Cs)

"No apoyaremos subidas de impuestos o la creación de nuevos tributos"

"Ya expresamos que queremos contribuir al Presupuesto que logre la reactivación de Asturias", señala la portavoz de Ciudadanos en la Junta, Susana Fernández. Los naranjas no apoyarán subidas de impuestos, ni desde luego "la creación de nuevos, como la ecotasa ni ningún otro", recalca Fernández. Ciudadanos insistirá en que se establezcan "medidas que contribuyan a la conciliación, especialmente de las mujeres". Y orientará la negociación hacia las "deducciones fiscales que sirvan para conseguir que las empresas quieran asentarse en Asturias y crear empleo, que es la única solución contra la crisis demográfica, el envejecimiento de nuestra población y la fuga de jóvenes y talento".

"El Presidente siempre dice que no hay dinero para nuevas iniciativas, pero hizo una batería de propuestas para las que ahora parece que habría dinero", insiste Susana Fernández, quien también pide que no se frene la inversión. "No daremos un cheque en blanco, pero tiene que ser el Gobierno quien decida si le vale aprobar un presupuesto aritmético cualquiera, sumando rotos y descosidos, o quiere de verdad tener los apoyos para que nuestra región tenga las cuentas que necesita", concluye.

Rafa Palacios (Podemos)

"Las cuentas han de ser inequívocamente de izquierdas"

Para Rafa Palacios, portavoz de Podemos en el Parlamento, el contexto económico condiciona las cuentas. "No cabe imaginar unos presupuestos que no consideren la grave situación que vive la ciudadanía asturiana, asfixiada por la inflación y la creciente precariedad laboral", asegura.

Por eso, Podemos cree que la negociación presupuestaria debe centrarse en el refuerzo de "las políticas sociales y la mejora de los servicios públicos". Palacios pone el acento en "la vivienda, con la promoción de vivienda pública de alquiler", así como incrementar y agilizar las ayudas para ello. "Se debe reforzar la sanidad pública, con especial incidencia en la atención primaria y reduciendo las listas de espera", indica. Y recalca la importancia del "sector de los cuidados", en especial las residencias para mayores, la ayuda a domicilio o la atención a la dependencia. "Es prioritario abordar una negociación que conduzca a unos presupuestos inequívocamente de izquierdas, comprometidos con las políticas sociales que necesita Asturies y sin más líneas rojas que garantizar el bienestar de la ciudadanía", destaca.

Ángela Vallina (IU)

"Queremos dar estabilidad en lo que queda de legislatura y la siguiente"

Izquierda Unida acude a las reuniones con el objetivo de "dar estabilidad en lo que queda de legislatura y el arranque de la siguiente" con medidas que palíen las consecuencias de la guerra de Ucrania. Ángela Vallina, portavoz de IU en la Junta, pedirá que el Gobierno "asuma con suficiencia los fondos europeos que tienen que servir para la diversificación de nuestro tejido productivo y afrontar la transición energética". Y defenderá más recursos para el sistema público de Salud, en especial para la Atención Primaria, "manteniendo los refuerzos acordados para 2022". La coalición insiste en incrementar las políticas de protección social "en todos los ámbitos" y que, de forma transversal, se destinen recursos "para potenciar la efectiva igualdad".

Adrián Pumares (Foro)

"El Principado no puede recaudar más si los asturianos no llegan a fin de mes"

"Vamos con ánimo constructivo, como siempre en esta legislatura, y con el objetivo de hacer más fácil la vida de los asturianos ante una situación verdaderamente difícil por los altísimos precios de los productos básicos", señala Adrián Pumares, portavoz de Foro en el parlamento. Los foristas reclaman un ajuste de los impuestos a la evolución de la inflación "porque no puede ser que el Principado recaude cada vez más mientras los asturianos no llegan a fin de mes". Entre las prioridades de los foristas están atajar las listas de espera sanitarias, combatir la despoblación, mejorar las oportunidades de los jóvenes, impulsar el mundo rural y garantizar el futuro de la industria. "Y, por supuesto, poner menos trabas y dar más facilidades a los emprendedores", explica Pumares.

Armando F. Bartolomé (Grupo Mixto)

"Hay que reordenar el mapa sanitario y desarrollar la ley de Transparencia"

El diputado del grupo mixto, Armando Fernández Bartolomé, insistirá en las propuestas de resolución que planteó en el debate de Orientación política, "para que se den pasos en las cuentas o haya compromisos ante la opinión pública". Así, en Sanidad pide reordenar el mapa sanitario reduciendo el número de áreas, impulsando los hospitales comarcales y su cartera de servicios. En atención residencial, defiende un modelo que permita una atención individualizada de cada residente geriátrico, coordinado con Atención Primaria. Bartolomé insistirá en el desarrollo de la atascada Ley de Transparencia. Y en materia turística, que la inversión no se limite a promociones, sino también a invertir en proyectos como la gran senda del Navia, la de la Ría de Villaviciosa, la mejora de la subida a Ventanilla (Ponga) o el aprovechamiento turístico del parque natural de Degaña e Ibias.

Ignacio Blanco (Vox)

"Un presidente antidemocrático no tendrá nuestro apoyo"

Vox ha sido excluido por el presidente Barbón de la negociación presupuestaria. "Si Barbón renuncia a ser el presidente de todos los asturianos, estos asturianos no reconocen a un presidente que los excluye", señala Blanco, que ya anticipa su rechazo frontal a las cuentas. "Lo que proponga un presidente antidemocrático no contará con el apoyo de Vox", zanja.