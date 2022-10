El Principado licitó el 60% de la inversión, aunque reconoce "mejorable" la ejecución

El Principado ha licitado el 60 por ciento de la inversión prevista para este año, según reveló ayer la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, en una interpelación en la Junta General. La responsable de las finanzas autonómicas negó que haya "parálisis presupuestaria", aunque admitió que los ritmos de ejecución de la inversión "no son los ideales y son mejorables", durante su respuesta a una interpelación formulada por la diputada Sara Álvarez Rouco (Vox), que consideró "inaceptables" los, a su juicio, "altos niveles de incumplimiento en la ejecución de las cuentas regionales a lo largo de la legislatura. Hasta el pasado 31 de agosto solo se habían certificado y, por lo tanto, abonado 35,4 millones, apenas el 13 por ciento de lo previsto para todo el año.

La consejera Ana Cárcaba emplazó a la parlamentaria de Vox a repasar sus datos, en los que hablaba de un incumplimiento del 18 por ciento en la ejecución del Presupuesto del pasado año, "cuando según la cuenta general se ha situado en el 92,3 por ciento". La responsable de las finanzas del Principado ofreció las cifras más recientes sobre los niveles de licitación y adjudicación, a fecha del pasado 30 de septiembre, que, según dijo, mejoran las registrados en el mismo plazo de 2021. "Ya han salido a licitación 195,7 millones, que suponen casi el 60 por ciento de la cifra prevista para este año cuando en 2021 a esas alturas se había licitado el 53 por ciento", detalló Cárcaba. "Y se han adjudicado contratos por 159 millones de euros, que suponen más del 80 por ciento de las inversiones licitadas", abundó la titular de Hacienda. Ana Cárcaba argumentó que la ejecución del Presupuesto "no es homogénea, a lo largo del último trimestre el reconocimiento de obligaciones presenta sus mayores volúmenes porque la tramitación, relacionada con la ley de Contratos del Estado, requiere plazos amplios".

La responsable de las finanzas autonómicas defendió que los niveles de ejecución presupuestaria y de la inversión deben realizarse al final de año, para poder sacar conclusiones. Cárcaba, además, señaló el impacto que "la vorágine de los precios por el conflicto entre Rusia y Ucrania" ha provocado en la contratación, obligando "a declarar desiertas licitaciones para incluir precios mayores". Tras señalar "la mayor carga de trabajo que suponen los fondos europeos", así como el impacto que ha tenido este año el concurso de traslados en un millar de jefaturas del Principado, la consejera de Hacienda contestó a Vox que "no hay parálisis presupuestaria", si bien reconoció que los ritmos de ejecución de la inversión "no son los ideales y son mejorables, pero trabajamos para llevar a cabo el mayor volumen posible de inversiones". Y es que según las cifras de ejecución presupuestaria del Principado, al pasado 31 de agosto, solo se habían ejecutado y, por lo tanto pagado, apenas el 13 por ciento del total de inversiones previstas para todo este ejercicio, unos 35,4 millones de euros.

Cárcaba recordó que las estadísticas de la patronal de las empresas constructoras, Seopan, situaron a Asturias como la cuarta autonomía que más incrementó su volumen de licitaciones en el primer semestre de este año, tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA semanas atrás.

"Son el Gobierno de las promesas incumplidas", rebatió la parlamentaria Álvarez Rouco, quien señaló que el nivel de ejecución presupuestaria al cierre del primer semestre de este año, "que no llegó al 40 por ciento es inaceptable". La diputada de Vox cuestionó igualmente el bajo volumen de gasto productivo: "No alcanzó el siete por ciento, con apenas 18 millones, resulta penoso. No hay excusas que valgan", lamentó Rouco, quien apuntó que la baja ejecución presupuestaria a lo largo de esta legislatura "conlleva graves consecuencias", entre las que citó que "Asturias baje del millón de habitantes".