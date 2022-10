Al intentar salir de un "debate rotonda", como lo llamó el diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, los grupos de la oposición en la Junta desembocaron ayer en la constatación unánime de que al Gobierno del Principado y al grupo socialista les falta interés para impulsar la constitución del Consejo de Transparencia y con él el desarrollo de la ley que el parlamento aprobó en 2014 y que desde entonces el Ejecutivo "bloquea".

Es esta una impresión que los grupos antagonistas del PSOE comparten con un alto grado de consenso en el cabreo, tal y como se puso de manifiesto ayer en la comparecencia de la consejera de Presidencia, Rita Camblor, para hablar en la Junta de transparencia a solicitud de Bartolomé. A las invocaciones de Camblor sobre el "compromiso" del Ejecutivo con esta labor –"que no esté en marcha el Consejo no significa que no se pueda trabajar en esta materia", dijo– opuso la oposición una crítica repetida a la reticencia del PSOE a proponer un candidato a presidir el Consejo, un órgano del que depende el despliegue de medidas que han de dar contenido a la ley y que sigue vacante año y medio después de la renuncia del último aspirante. El nombramiento requiere el apoyo de dos tercios de la cámara.